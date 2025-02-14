灣仔美食│精緻日本料理MINATO 新推周末早午餐「謎の三重奏便當」一次食齊海膽+刺身+A5宮崎和牛

MINATO「謎の三重奏便當」$438限定於星期六、日及公眾假期中午供應，便當由三層球形瓷器盛裝，上層為每日由日本直送的時令刺身包括海膽、大金槍魚腩、油甘魚及赤貝等；中層則為「A5宮崎和牛丼」，選用和牛內腿肉，特性肉質精瘦牛味香濃，油花分布較低，以慢煮方式烹調，搭配日本七星米及太陽卵，加上自家製醬汁，牛魔王大愛。便當底層為「油揚稻庭烏冬」，每日自家新鮮熬製的木魚高湯，配以傳統日本油揚盡吸鮮味，配合爽滑彈牙的烏冬可謂天作之合(便當另配備前菜、甜品或咖啡。

假日晚市限定 $738 鐵板燒 Set

逢星期六、日及公眾假期MINATO全新晚市限定九道菜的鐵板燒菜單($738兩位起)，九道菜的焦點當然是四款招牌鐵板燒美饌，當中海鮮代表有泰國的黑虎蝦及南非鮑魚，前者蝦肉爽彈鮮甜，後者經薄切以慢火快炒，鮑魚口感鮮香軟腍；主角「A5宮崎和牛薄燒」以頂級A5和牛入饌，誘人的牛脂香食味教人難以抗拒。而店內招牌的「山椒銀魚薑粒炒飯」，特意選用帶點點辛香的日本山椒及薑粒搭配鹹香清鮮的銀魚，帶來粒粒分明，且令人回味不已的細緻風味。

MINATO

香港灣仔港灣道23號鷹君中心地下G4-G6號舖

營業時間中午12時~3時，晚上6時至10時30分

2345 0663│WhatsApp 6365 3696

www.minato.com.hk/#reserve