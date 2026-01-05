人氣粵菜鋒膳灣仔區勢力繼續擴張！繼發達叉燒、美麗小廚後，又再於美麗小廚樓下開設懷舊冰室「威水茶檔」，主打以日本蘭王蛋製作的蛋撻、厚蛋三文治、西多士等冰室美食，茶檔的獨門奶茶更承載著三代人的情感與歲月的溫度。



跨越文化血緣的人情味 新店緣起自創辦人黎兆鋒(Nansen)的父親、中國烹飪大師黎汝森（森哥）。1956年物資匱乏，六歲的森哥跟隨母親從內地來港，投靠在孖士打會計師樓工作的舅父，因而結識了舅父的契爺、英國退役空軍Jeffery。後來舅父因病早逝，舉目無親的Jeffery與森哥一家同住。森哥視Jeffery如親人，知道Jeffery喜歡英式早餐茶，不懂英語的森哥仍堅持每天買港式奶茶和蜂蜜雞蛋蛋糕回家，與長輩共享，成為當時80年代家庭溫暖的日常，也烙下Nansen深刻的童年回憶。這家小小的茶檔延續跨越三代的溫情，同時向父親和Jeffery致敬。

番茄牛尾湯新鮮熬製 獨門奶茶精選五款茶葉包括錦標幼茶、四號紅茶、福將粗茶、福將幼茶及Lipton紅茶，以黃金比例拼配，經反覆測試、精準控制時間及水溫，令每杯奶茶香滑醇厚。Nansen一貫作風，堅持用優質食材製作簡而精的茶檔出品，蛋撻、西多士、雞蛋三文治均採用蘭王蛋製成，蛋味香濃；雞蛋三文治可追加厚切餐肉粒，提升鹹香。番茄牛尾湯每日新鮮熬製，搭配通粉或意粉；忌廉雞湯以鮮雞與忌廉烹調，帶出天然鮮味。飯及意粉類選取北海道雞扒、西班牙豬扒炮製。



自家製蜂蜜蘭王蛋蛋糕 自家製麵包蛋糕亮點有傳承自森哥的北海道牛乳蜂蜜蘭王蛋蛋糕，精選嶺南鴨腳木花蜜去做，鬆軟香甜。還有自製果醬的油占多、酥脆菠蘿油、雞批等，每個細節都用心去做。

威水茶檔 地址：灣仔譚臣道105-111號豪富商業大廈地下D號舖

電話：6805 1818

營業時間：早上7時至下午4時