灣仔美食│船街「日月樓」 懷舊京菜味覺回憶殺

香港懷舊京菜館買少見少，這種北方風味的老北京特色，是流金歲月的味覺回憶殺。灣仔船街「日月樓」延續這種八十年代京幫菜的飲食情懷，「日月樓」菜單設計蘊含了爆、烤、涮、溜、炸、燒、炒、扒、煨、燜、醬、拔絲及白煮等多變的烹調方式，呈現正宗京城風味，近200款菜餚皆各有特色，竭力保存回憶中的京菜滋味。

山東燒雞(半隻$148/全隻$288)─山東招牌菜！人氣菜式之一，選用約兩斤重的本地三黃雞，抹上醃料後靜置三小時以便入味，然後採用先炸後蒸的方式鎖住鮮嫩肉汁。手撕的雞肉皮薄味濃，搭配自家製的靈魂蒜汁，美味無比。

北京填鴨(半隻$308/全隻$468)─馳名國際的京菜名物，日月樓精選北京的白羽鴨，取其肉脂比例完美，色澤紅潤的鴨皮蘸上醬香細膩的自家調配磨豉醬及砂糖，並配以手工製的透薄餅皮，與京蔥及青瓜條同吃，令人難以抗拒的傳統菜式。

京式素鵝(細$98/中$148/大$198)─北京老家滋味「京式素鵝」，以豆香出眾的腐皮包裹口感各異的甘筍絲、冬菇絲及西芹絲，再採取茶熏處理，為素鵝注入獨特熏香，輕易吃到碟式朝天。

鹽爆管廷(細$228/中$338/大$448)─坊間極少地方可以吃到的罕見部位——管廷(即豬氣管)為焦點，因製作工序費時花神而幾近失傳。此菜式著重大廚刀法，要將其切至粗度一致的幼條方屬上品。洗淨後的管廷先經汆燙兩小時去除豬油，再巧手以鹽爆香，方能展示管廷爽脆不韌的純粹風味，日月樓必吃菜式之一。