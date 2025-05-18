灣仔美食｜Casa Sophia Loren 每月舉行歌舞晚宴 5.24蘇菲亞羅蘭愛情電影主題

以蘇菲亞羅蘭為主題的灣仔意大利餐廳Casa Sophia Loren，由今個月開始，每個月最後一個星期六晚會舉行娛樂歌舞表演晚宴，向意大利電影的黃金時代致敬，為座上客呈獻南意大利菜盛宴，喜愛意大利文化的朋友就啱晒！

表演劇場將電影變為實境 餐廳座落於莊士敦道歷史悠久建築物內，四處都掛上意國著名電影明星蘇菲亞羅蘭的美人照片，風格優雅。新推的歌舞晚宴由多位專業表演者現場載歌載舞，穿上特別訂造的服裝，透過音樂及舞蹈動作，將電影視覺變為實境，表演時更會與觀眾互動，為食客帶來沉浸式的娛樂體驗。5月晚宴劇場將於5月24日星期六晚舉行，主題為蘇菲亞羅蘭於1955年主演的經典浪漫喜劇《Scandal in Sorrento》，當晚多位現場演唱者及舞者將化身戲中角色，以生動的編舞、動人的歌聲，與眾同樂。



晚宴菜單味遊南意 歌舞晚宴菜單由新任意藉主廚Luca Schiavone精心設計，帶領客人味遊地中海到南意大利美食之旅。晚宴將以豐富多樣的共享前菜掀開序幕，包括即開新鮮生蠔、Burrata流心芝士、牛肉他他、八爪魚薄片、吞拿魚他他、意大利街頭香炸小吃Fritto Misto等，展現南意式前菜的開胃滋味。主菜自選一款，多款選擇有經典的意式焗茄子、帕馬臣芝士輪拌松露手工意粉、烤切片牛扒配芝麻菜及陳年香醋、炭烤羊扒、Carta Fata焗白鱈魚，青口及番茄等，充滿濃濃意大利風味。

自家釀製意國檸檬甜酒 甜品以拼盤奉上，包括多款意大利手工雪糕配上多款酸甜水果及經典迷你蛋糕，還有餐廳自家釀製Limoncello意大利檸檬甜酒，豐富飽足。晚餐票價每位$888，由即日起至5月18日網上購票使用「SCANDAL20」早鳥優惠碼，可享早鳥優惠價每位$688。想更盡興可選擇每位$1,388晚餐連三小時無限暢飲氣泡酒、精選葡萄酒、烈酒、啤酒和汽水。

Casa Sophia Loren 地址：灣仔莊士敦道60至66號一樓

電話：3594 6199

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