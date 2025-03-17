灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送二 人均$309起任食新鮮龍蝦/火炙和牛壽司/辣酒煮螺

灣仔萬麗海景酒店萬麗咖啡室自助餐推出買一送二優惠！經KKday平台預約，只需人均$309起即歎盡自助晚餐，任食新鮮蒸焗龍蝦及各款和牛菜式，非常抵食！自助午餐同享優惠，人均$186起，今日(17日)中午12時開賣，即睇詳請。

「海陸堡壘自助晚餐」以豐富的海陸佳餚為主題，提供多款精選美食。海鮮迷可盡情歎時令冰鎮海鮮、無限量供應的新鮮蒸焗龍蝦，彈牙鮮甜，不可錯過龍蝦喇沙，香濃惹味。牛迷必食火炙和牛壽司、意式生和牛薄片、香烤和牛卷、清湯和牛牛腩、水煮和牛肉及香烤和牛牛肩扒，展現和牛多種風味特色及口感，和牛的多重風味。另有辣酒煮螺及經典錦鹵雲吞，增添多樣選擇。甜品區亦提供多款特色甜點，為晚餐畫上完美句點。

【KKday 快閃限量搶 –買一送二】海陸堡壘自助晚餐（18:30 – 21:30）

KKday 優惠: 星期一至四HK$970/2 大1 小，平均HK$340/位（原價 HK$2,315/2大1小）

星期五至日及公眾假期HK$1,018/2 大1 小，平均HK$356/位（原價 HK$2,414/2大1小）

（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此

【KKday 快閃限量搶 –買一送一】海陸堡壘自助晚餐（18:30 – 21:30）

KKday 優惠: 星期一至四HK$970/2 位，平均HK$485/位（原價 HK$1,778/2位）

星期五至日及公眾假期HK$1,018/2 位，平均HK$509/位（原價 HK$1,866/2位）

（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此

【KKday 快閃限量搶 –買二送一】海陸堡壘自助晚餐（18:30 – 21:30）

KKday 優惠: 星期一至四HK$1,860/3 位，平均HK$620/位（原價 HK$2,666/3位）

星期五至日及公眾假期HK$1,953/3 位，平均HK$651/位（原價 HK$2,798/3位）

（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此