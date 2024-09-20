灣仔諾富特世紀酒店Le Café自助餐買一送一 人均$401任食生蠔/蟹腳/紅酒任飲再送法式香煎鴨肝

各位海鮮迷注意，又有海鮮自助餐推出買一送一優惠！灣仔諾富特世紀酒店Le Café自助餐買一送一，自助晚餐任食生蠔、松葉蟹腳、麵包蟹、任飲紅酒，每位再送香煎鴨肝，只需人均$401起！今日中午12時開賣，想了解詳情即睇內文。

海鮮自助午餐任食冰鎮海鮮如生蠔、蟹腳、凍蝦、青口、翡翠螺等、多款刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒、多款熱食、即煮湯麵檔、多款Mövenpick口味雪糕及10數款甜品、即磨咖啡等。（食秒款式輪流供應） 【KKday 快閃限量搶–買一送一】海鮮自助午餐（12:00 – 14:30） KKday 優惠: 星期一至五HK$478/2 位，平均HK$239/位（原價 HK$876/2位）

星期六日及公眾假期HK$550/2 位，平均HK$275/位（原價 HK$1,008/2位） （已包括原價加一服務費） 立即預約：請按此 海鮮自助晚餐提供無限量生蠔（2 款）、松葉蟹腳、麵包蟹及刺身，加入不少新菜式如肉質飽滿的麵包蟹、巴馬火腿、西班牙風味乳豬配蜜糖醬、地中海雞飯、特濃龍蝦意粉、川式水煮魚、鑊炒胡椒蟹、香港風味豉汁蒸魚、安格斯小漢堡、烤牛肉及一系列全新自家製甜品，並設有紅酒任飲。（食秒款式輪流供應） *每位奉送法式香煎鴨肝一份 【KKday 快閃限量搶–買一送一】海鮮自助晚餐（18:30 – 21:30） KKday 優惠: 星期一至四HK$802/2 位，平均HK$401/位（原價 HK$1,470/2位）