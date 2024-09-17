灣仔雄記美食突「被結業」地產貼通告招租 店主澄清：無執笠、無頂手

香港近年出現結業潮，其中餐廳食肆更是重災區。灣仔區的雄記美食卻突然「被結業」，門面「被拆招牌」之餘，更懷疑被地產代理貼上多張招租通告，慘「被招租」，引來網民譁然，該店其後在ig發聲明澄清：「我哋無結業、無頂手、無執笠」，更怒轟事件影響小店聲譽。

ig 發文澄清： 無 結業、無 頂手、無 倒閉

灣仔雄記美食主打牛腩、牛雜及腸粉等港式美食，該店近日在ig發帖文及動態，指門店鐵閘懷疑被地產代理商貼上多張招租告示，惹來外界誤會，以為雄記即將結業。不過店主卻發文怒轟：

嚴正聲明我哋❌結業❌頂手❌倒閉

近排我哋已「被拆招牌」,今晚又「被招租」😡到底咩玩法😡搭棚就代表係執笠😡

一間有資歷嘅地產公司居於可以做出一個咁「聰明」嘅行為！任何事唔係應該查明究竟,先肯定做出決定咩🤔🤔🤔🤔今次呢個「嚴重錯誤」可以影響一間小店嘅聲譽😡😡😡😡現今我哋呢啲小巿民做小生意已經「百上加斤」😡😡😡今晚仲要玩「被招租」

他續稱，「懇請大家唔好誤會」，該店會「繼續堅持煮落去」及「繼續撐頂落去」，並會在19-23/9（休息），希望到時間舖唔會「被吹走」。