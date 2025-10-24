灣仔首見超迷你50呎甜品店 Grandma’s Scones祖母小木屋新店登場 必食不銹鋼盒子蛋糕系列

灣仔皇后大道東的馬路旁邊最近出現一間小木屋，每個路人走過時都不禁探頭一望。這店原來是本地人氣品牌Grandma’s Scones首間開設的復古雜貨甜品店，除了賣招牌甜品亦有品牌圖案的商品，僅50呎的小店落在一棵大樹底，瓦片屋頂加上溫暖的小壁燈，陽光灑落時堪比宮崎駿電影世界的畫面，讓灣仔從今個秋季又多一抹風景。

不銹鋼盒子蛋糕系列

Grandma’s Scones這間新店命名為General Store，店內首賣自家品牌商品，包括印有品牌標誌及祖母與孫仔孫女頭像的不銹鋼小碟及餐具，開幕期間更推出「餐具及鬆餅套裝」，讓客人用上精緻食器細味甜品。

為慶祝新店正式開幕，品牌特別推出新品，心水是經典溫暖的「檸檬磅蛋糕」，以品牌創辦人於英國就讀藍帶廚藝學院時學到的傳統法式食譜製作，食譜特別講究原材料，必須使用法國的發酵牛油，帶乳酸味亦格外香濃。今次店舖出品更特別選用法國頂級 Échiré 牛油及三種新鮮檸檬混合製作，包括黃檸檬、香水檸檬和青檸，並刨入新鮮檸檬皮，誠意與味道兼備。還有重點新品不銹鋼盒子蛋糕系列，兩款蛋糕分別為「Échiré Butter Cheesecake 芝士蛋糕」以及「開心果焦糖香蕉蛋糕」，用特別訂製的不銹鋼盒子盛載，盒蓋刻印上祖母在家中的溫馨場景圖案，而盒身則是可入焗爐及蒸爐的食用級不銹鋼，可循環再用，絕對值得入手一試！



General Store by Grandma’s Scones

地址：灣仔皇后大道東 170 號地下

營業時間：11:30am – 7:30pm