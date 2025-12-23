灣仔Landau’s 歎意大利菜＋扒房體驗 傳統意式聖誕盛宴$688/位

位於灣仔的Landau’s Trattoria近日推出全新扒房體驗，店內主餐室化身成供應特級牛扒的Landau’s Steakhouse，精選世界各地頂級牛肉部位，並以專業的烤肉技巧炮製，一次過為大家帶來精緻意式餐飲以及奢華扒房體驗！在12月期間，餐廳更推出兩種各具特色的聖誕大餐，滿足大家不同喜好。

Landau’s Steakhouse提供來自不同產地的高質牛扒，包括以經典平衡的風味見稱的美國 USDA 黑安格斯牛肉、主打油花細膩的澳洲和牛、自帶獨特甜香的韓國短角牛和層次分明的阿根廷草飼牛扒等等。此外餐廳亦特別提供適合分享的選擇，包括乾式熟成意大利馬蘭戈 T 骨扒、澳洲和牛，以及骨香濃郁的帶骨西冷，為聚會或慶祝增添滿滿儀式感。醬汁方面，Landau’s有多款精心設計的招牌醬汁，包括清新胡椒香的胡椒汁、酸香平衡的土佐醋、充滿草本清新香氣的阿根廷青醬、帶微酸口感的蕪菁與菇類醃菜，以及濃郁的三色胡椒汁與紅酒汁。偏好更圓潤口感的食客，亦可選擇手工牛油，包括經典的 Café de Paris、風味濃烈的 Cowboy 牛油，或帶有亞洲元素的味噌海藻牛油，每款都令牛扒風味更豐富。

聖誕慶祝系列Landau’s Trattoria – 傳統意式聖誕盛宴

每位港幣 688 元 | 12 月期間供應

Landau’s Trattoria 呈獻五道菜套餐由精緻前菜揭開序幕，延伸至多款意粉及主菜選擇，包括意大利走地雞、伊比利亞豬肩肉或慢煮和牛 Zabuton（另加收費）。最後以栗子 Mont Blanc 甜品劃上完美句號。

Landau’s Steakhouse – 現代西式聖誕饗宴

每位港幣 888 元 | 12 月期間供應

四道菜套餐以生蠔及牛肉他他開場，前菜包括紅蝦酸漬及炭烤蘑菇意大利飯。主菜選擇有 USDA Prime 牛肋扒、香烤龍蝦尾或 M9 澳洲和牛（另加收費），並以時令水果雪葩作結。

地址：灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓

電話：2866 1120

營業時間：

Landau’s Steakhouse: 11:30AM-3PM; 6PM-11PM

Landau’s Trattoria: 11:30AM-11:30PM; 4PM-7PM (Happy Hour)