火井火鍋聯乘蛇王芬 期間限定蛇王湯鍋/蛇肉丸/蛇王菜肉餃

屹立西環逾25年、家庭式經營的火井火鍋，與130周年家族老字號蛇王芬首次聯乘，合作推出傳統中式蛇火鍋以及幾款蛇肉小食，期間限定供應三個月，讓火鍋迷體驗別具風味的滋補暖身美食。
藥膳蛇湯火鍋
火井火鍋由Andy（李國文）於1999年創辦，與太太Hilda、兩位兒子Ernest及Nicky一起經營，傳統港式火鍋宗旨「以鮮為本」。跟同樣支持本地傳統飲食文化的蛇王芬第四代傳人Gigi（吳卓芝）一拍即合，聯手創製蛇主題火鍋及配料小食。蛇肉不燥不火，滋補養生，今次聯乘推出「蛇王湯鍋-藥膳龍鳳湯」，湯底以水律蛇碌為基底，再加入半隻黃油雞，配上藥材包括玉竹、當歸、紅棗、黨參、圓肉、淮山、杞子，既滋補又鮮甜美味。蛇王芬第四代傳人Gigi說：「我一直致力弘揚食蛇的健康理念。記得蔡瀾uncle在世時，不下一次建議我嘗試推出蛇湯火鍋，曾提及幾十年前廣州已流行此道。今年適逢蛇王芬130年周年紀念，可以跟火井火鍋攜手推廣香港粵式餐飲文化，實在是一件樂事。」
蛇丸蛇絲低脂高蛋白
幾款蛇肉小食之中，蛇王菜肉餃採用蛇肉及椰菜為主要餡料，配搭和諧易入口；檸檬葉蛇肉丸將蛇肉混入豬肉手打而成，屬高蛋白質、低脂肪之選；創新的椒鹽炸蛇絲，同樣是低脂肪、高蛋白質，炸後香脆滋味。同期也供應蛇王芬的五蛇大補酒，搭配蛇肉湯鍋及菜式，夠晒滋補。
每天去街市選購新鮮食材
火井火鍋多年來著重食材新鮮，老闆Andy每天親自到街市選購食材。來吃火鍋別錯過選用本地新鮮騸牯牛的「牛四寶」，包括特級牛頸脊、牛脷胍、牛肉粒及牛𦟌。時令海鮮齊備花竹蝦、深海池魚、南澳龍蝦、東星斑、花金鼓，連鯇魚也常備兩款讓客人挑選，其中一款為老饕喜愛的魚下顎（即大魚下巴）。店內其他湯底逾十款，火井招牌鍋豬骨湯底熬煮十多小時，加入雞腳、粉腸、番茄、芹菜、酸菜等，提升鮮甜。兩位兒子也會為餐廳加入新意，其中「龍蝦兩食」可作刺身，亦會將炙燒龍蝦殼、龍蝦拆肉來熬煮鮮甜泡飯，大受客人歡迎。
火井火鍋
地址：香港西環皇后大道西 419 號地舖
電話：25474508
營業時間：晚上6:00-01:00