火井火鍋聯乘蛇王芬 期間限定蛇王湯鍋/蛇肉丸/蛇王菜肉餃

藥膳蛇湯火鍋

火井火鍋由Andy（李國文）於1999年創辦，與太太Hilda、兩位兒子Ernest及Nicky一起經營，傳統港式火鍋宗旨「以鮮為本」。跟同樣支持本地傳統飲食文化的蛇王芬第四代傳人Gigi（吳卓芝）一拍即合，聯手創製蛇主題火鍋及配料小食。蛇肉不燥不火，滋補養生，今次聯乘推出「蛇王湯鍋-藥膳龍鳳湯」，湯底以水律蛇碌為基底，再加入半隻黃油雞，配上藥材包括玉竹、當歸、紅棗、黨參、圓肉、淮山、杞子，既滋補又鮮甜美味。蛇王芬第四代傳人Gigi說：「我一直致力弘揚食蛇的健康理念。記得蔡瀾uncle在世時，不下一次建議我嘗試推出蛇湯火鍋，曾提及幾十年前廣州已流行此道。今年適逢蛇王芬130年周年紀念，可以跟火井火鍋攜手推廣香港粵式餐飲文化，實在是一件樂事。」