火影忍者疾風傳路跑首次登陸香港 選手可獲主題T-Shirt防水袋

《火影忍者》系列動漫風靡全世界，其中香港不少人是看《火影忍者》長大，對它有一份情意結。近日獲得「火影忍者疾風傳」動畫制作委員會官方授權的「火影忍者疾風傳路跑 2024」首次登陸香港，將於10月20日(星期日)在沙田科學園舉行。屆時會有千人齊集火影跑，更有一系列火影忍者疾風傳的打卡位及大型裝置展出，氣氛必定熱火朝天。

選手可獲禮品包 18號前報名再送圍巾

賽事分為競賽類別的8公里上忍挑戰賽、2公里下忍體驗跑及3人一隊的3x2公里忍者小隊接力賽。參賽選手可獲活動T-Shirt、活動毛巾、九尾防水袋及鳴人多重影分身號碼布。當日完成賽事後還會獲得火影忍者疾風傳路跑 2024 香港站完賽獎牌。

9月18日前報名更額外送早鳥限量禮品 - 多用途圍巾一條。活動日除了路跑比賽之外，還會有一系列火影忍者疾風傳的打卡位及大型裝置展出，猶如一次火影忍者疾風傳嘉年華會，必定吸引不少火影忍者的大小粉絲！