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生活
2024-09-16 13:08:40

火影忍者疾風傳路跑首次登陸香港 選手可獲主題T-Shirt防水袋

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火影忍者疾風傳路跑首次登陸香港 選手可獲主題T-Shirt防水袋
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《火影忍者》系列動漫風靡全世界，其中香港不少人是看《火影忍者》長大，對它有一份情意結。近日獲得「火影忍者疾風傳」動畫制作委員會官方授權的「火影忍者疾風傳路跑 2024」首次登陸香港，將於1020(星期日)在沙田科學園舉行。屆時會有千人齊集火影跑，更有一系列火影忍者疾風傳的打卡位及大型裝置展出，氣氛必定熱火朝天。

選手可獲禮品包 18號前報名再送圍巾

賽事分為競賽類別的8公里上忍挑戰賽、2公里下忍體驗跑及3人一隊的3x2公里忍者小隊接力賽。參賽選手可獲活動T-Shirt、活動毛巾、九尾防水袋及鳴人多重影分身號碼布。當日完成賽事後還會獲得火影忍者疾風傳路跑 2024 香港站完賽獎牌。 

 918日前報名更額外送早鳥限量禮品 - 多用途圍巾一條。活動日除了路跑比賽之外，還會有一系列火影忍者疾風傳的打卡位及大型裝置展出，猶如一次火影忍者疾風傳嘉年華會，必定吸引不少火影忍者的大小粉絲！ 

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火影忍者疾風傳路跑2024 香港站:

活動日期：20241020日(星期日)

活動時間：上午 8:00 下午 2:00 

地點：沙田科學園 

報名方法：可於Joymiles官方網站報名

報名截止日期：930日，額滿即止

火影忍者疾風傳路跑2024香港站活動詳情