火炭豐景花園 單位簡約風格裝修 用色擺設配搭顯品味

有冇平靚正的裝修？今次介紹的豐景花園單位，透過適宜的用色及擺設配搭，單位簡約設計亦帶點貴氣，非常耐看，而裝修工程費亦只是12萬元。

拆牆用玻璃分隔 增視野感及透光度

豐景花園位於火炭的半山位置，環境比較清幽舒服，居所面積約400平方呎。由於戶主二人沒有兩間睡房的需要，而又想增加空間感，於是將連接客飯廳客房的牆身拆掉，並用了一幅黑框玻璃牆做分隔，令視野更通透。

很多人喜歡做「C」字櫃增加收納量，但壞處是會令細小的空間更加有壓迫感，這位戶主亦放棄了這個做法，選擇在飯廳造了一個半身高的櫃及卡座，下方又有空間做收納，兼顧了美觀及實用的做法。

這個單位的用色配搭亦十分有品味，牆身用白色，地板就用淺木色，配了一張灰色布藝梳化，都是永不過時而好看的配搭。天花就用了金屬燈，以及金配白花邊的圓鏡及壁燈作為點綴，帶點貴氣。

客房暗色玻璃門做收藏間 寢室用深沉色調

客廳變成了書房及衣帽間，高身的白色衣櫃，其中一部分選擇了暗色玻璃做飾面，擺放女戶主的心愛手袋及收藏品，視覺上更有層次感。睡房作為休息空間，選擇了較深沉的色調，用了灰藍色的牆身，令人有安穩的感覺。

浴室沒有太大的改動，保留了舊裝的馬賽克牆身，頗為獨特，戶主又造了一個全新的黑框浴屏。廚房同樣亦沒大改動，保留了牆身磚，但把廚櫃改為白色，枱面石就用了原木色，貫徹全屋的用色風格。

單位：

火炭豐景花園

實用面積：

408平方呎

裝修費用：

12.3萬元