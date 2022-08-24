火鍋新貴「起鍋」 特色湯底＋手打丸類 保證有驚喜

位於灣仔的全新火鍋店「起鍋」，主打多款特色湯底。餐廳提供五款秘製養生美顏湯底，每次客人加湯，都是直接加湯底，而非一般上湯，誠意十足。文：Phoebe Yuen、攝：Jackie So
除了女士必試的椰子花膠螺片雞湯，以椰子、兩歲以上的老雞、美國螺片、螺頭、瑤柱、瘦肉、花膠熬製4小時，花膠特別選用鱈魚膠，每個湯底均有一大片花膠，十分足料。另一款胡椒蘿蔔牛蹄筋湯亦同樣受歡迎，用胡椒、日本蘿蔔、騸牯牛牛蹄筋入饌，經過長時間的蒸、浸、煮，以三個不同的煮法帶出牛蹄筋黏口及彈牙的感覺，骨膠原十足，每口湯都滋潤無比。無辣不歡便不要錯過辣酒煮花螺湯，精選三款不同的酒及三款不同的特色醬料配以雞湯煮成，辣度恰到好處。
火鍋新貴「起鍋」│必嘗牛極盤 丸類富地方風味
必吃推介有牛極盤（$880/份），一次過品嘗騸牯牛的吊龍、腩芯、腩頭、牛頸脊、池板及扒底尖等罕見部位。而自家製配料，便有餃子和丸類。富有東南亞風味的香葉肉碎餃（$88/6隻），靈感來自港人最愛的香葉肉碎飯；冬陰功雜菌餃（$88/6隻），以三款不同的菇菌製作而成，加入冬陰功湯啫喱，一咬開就有如品嚐小籠包般有爆汁的感覺，散發陣陣冬陰功的酸辣香氣。自製丸類，有港人家常菜演變而成的梅菜豬肉手打丸（$78/6粒），選用家豬、黑毛豬及大澳梅菜王，口感彈牙，大廚更特別加入少許豬油增添滋味。
起鍋
灣仔駱克道37-39號得利樓1樓│9130 8899