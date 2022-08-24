火鍋新貴「起鍋」 特色湯底＋手打丸類 保證有驚喜

位於灣仔的全新火鍋店「起鍋」，主打多款特色湯底。餐廳提供五款秘製養生美顏湯底，每次客人加湯，都是直接加湯底，而非一般上湯，誠意十足。文：Phoebe Yuen、攝：Jackie So

除了女士必試的椰子花膠螺片雞湯，以椰子、兩歲以上的老雞、美國螺片、螺頭、瑤柱、瘦肉、花膠熬製4小時，花膠特別選用鱈魚膠，每個湯底均有一大片花膠，十分足料。另一款胡椒蘿蔔牛蹄筋湯亦同樣受歡迎，用胡椒、日本蘿蔔、騸牯牛牛蹄筋入饌，經過長時間的蒸、浸、煮，以三個不同的煮法帶出牛蹄筋黏口及彈牙的感覺，骨膠原十足，每口湯都滋潤無比。無辣不歡便不要錯過辣酒煮花螺湯，精選三款不同的酒及三款不同的特色醬料配以雞湯煮成，辣度恰到好處。