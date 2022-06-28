夏至後正式踏入盛夏，連日來氣溫高企，紫外線指數升至紫色極高等級，惱人蚊蟲也跟著出籠，一不留神很容易患上皮膚問題。想在盛夏艷陽下維持完美白皙肌膚，防曬、防蟲行動缺一不可。

豔陽高掛，外出時應戴上太陽眼鏡、太陽帽，以及揀穿吸熱慢散熱快的淺色衫，以防中暑，更重要是搽防曬打定底，為皮膚撐起保護傘。