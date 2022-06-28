夏至後正式踏入盛夏，連日來氣溫高企，紫外線指數升至紫色極高等級，惱人蚊蟲也跟著出籠，一不留神很容易患上皮膚問題。想在盛夏艷陽下維持完美白皙肌膚，防曬、防蟲行動缺一不可。
豔陽高掛，外出時應戴上太陽眼鏡、太陽帽，以及揀穿吸熱慢散熱快的淺色衫，以防中暑，更重要是搽防曬打定底，為皮膚撐起保護傘。
炎夏出門防曬推介1：BIO HEAL BOH 泛醇鎮靜輕爽水潤防曬乳SPF50+ PA++++
蘊含透明質酸，高度補水鎖水兼防曬及紓緩敏感泛紅，塗在面上不會有立黐黐的感覺，連敏感肌都可使用。($190/50ml，萬寧有售)
炎夏出門防曬推介2：Kanebo ALLIE CHRONO BEAUTY FACIAL GEL UV EX
擁有高防曬系數，質地水潤輕盈，塗抹起來舒適清爽，令肌膚無負擔。適合出遊玩耍或戶外運動使用。($189/60g，查詢：http://kanebo-hk.net/)
炎夏出門防曬推介3：XOVE Supreme Skin Protection Cream SPF50PA++++
質地輕盈透薄的白松露防曬乳，通過敏感皮膚測試，防止曬黑和紅腫，配合多種護膚修復成分及植物萃取，全皮膚提供全方位防曬保護層。($580/50ml，查詢：https://eshop.xoveskincare.com/)
炎夏出門防曬推介4：Bioré UV Aqua Protect Lotion SPF50+ PA++++
採用透明質酸、蜂王乳精華及甘油，全天侯保濕鎖水，而且通過 80分鐘浸水測試，高度防水耐汗，通過敏性測試，最高防曬系數 SPF50+ PA++++，高效阻隔紫外線，防止皮膚老化。($139.9/70ml，超市、藥房及零售連鎖店有售)
炎夏出門防曬推介5：RMK Long Lasting UV Base SPF50 PA+++
質感水漾清爽，具有高效阻隔UV的功能，新技術啫喱狀薄膜均勻地撫平肌膚細紋，同時實現輕盈零黏膩感。($320/30ml，查詢：https://rmk.com.hk/)
炎夏出門防曬推介6：Avene 高效清爽抗藍光防曬乳 SPF50+
抗藍光防晒專利除了阻擋UVB及UVA，亦有效阻隔電子屏幕所產生危害肌膚的藍色光波，進一步為肌膚維護健康；它招牌抗敏活泉水，具舒緩、抗敏及抗剌激作用，質感透薄，輕盈柔滑，令肌膚擁有零負擔的保護。($280/50ml)
夏季正好是蚊蟲活動的旺季，也是叮咬傳染疾病盛行的時候。預防蚊叮蟲咬，最好穿長袖衣服、穿襪子，保持皮膚清爽，坊間亦有不少預防被叮咬的噴霧供大人小朋友選擇。
AMOFIA Organic & Natural Mosquito Repellent Body Spray
採用有機天然成分，質感溫和乳滑的噴霧配方，適合嬰兒使用。($68/30ml，查詢： https://www.amofia.com.hk/)
Parakito防蟲驅蚊走珠筆 —防水防汗配方
為熱愛戶外運動人士提供八小時的強效保護，專利配方有效令活性成分與保濕椰子提取物發揮防護效能。走珠筆設計能針對「刁難」及細節地方，質地既不油膩，亦不黏手。($165，查詢：www.parakito.com)
Parakito 防蚊手環
在七彩繽紛的手環內置入驅蚊片，毋須與肌膚接觸，孕婦與小童亦可安心使用。驅蚊片注滿精油，24小時持久擴散芳香氣味，掩蓋身體氣味，令蚊蟲無從接近。每個 Parakito Diffuz 套裝均附一條手環及2片驅蚊片，提供一整個月的長效保護。($165/$175兩款，查詢：www.parakito.com)