為了心理健康跑步吧！District Vision與New Balance聯乘合作

今次合作邀請到知名藝術家Filip Pagowski參與創作，融合其手繪風格與極能設計，鞋款分別推出白黑兩色，在透氣針織鞋面上搭配手繪不規則條紋點綴，並附上District Vision核心理念「Center for Inner Peace」呼應聯名主題，最後搭載 FuelCel 中底以及全掌式碳纖版加強推進力。

New Balance將與洛杉磯品牌District Vision聯手合作，以身心健康為主題，推出全新RC Elite v2鞋款及服裝系列，並希望透過跑步令人心靈更平靜。

服裝部分以黑色作主軸，包含男、女裝 Q Speed 運動機能服裝系列，結合NB Dry速乾科技，帶來薄身外套、長袖 Tee、背心、短褲及運動緊身短褲等多款單品，提供不同運動所需的功能性。

此外，雙方更嘗試讓支持者學習從跑步中訓練心智健康，提高大眾對心靈健康意識的關注。雙方更將聯手舉辦多節圍繞心智與「靜觀」（mindfulness）主題出發的網上課程找來 Emily Sisson、Brenda Martinez 等品牌運動員代表、代言人 GaTa 親述個人見解。相關課程已登陸District Vision官網，每節課程收費10美元。

New Balance x District Vision系列將會在3月24日於銅鑼灣Fashion Walk概念店發售。