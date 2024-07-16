為年輕一代解困的展覽 《知道你不快樂，但我想告訴你》

學生煩惱甚麼？曾經困惑的大人可以怎樣做？由藝術治療師梁靜韻(Gigi)、紀錄片導演黃肇邦共同創立的Not a Gallery，特別舉辦《知道你不快樂，但我想告訴你》展，創作動機給學生舒緩情緒之餘，亦讓參觀展覽的每一位，了解學生的煩惱。
推廣精神健康的藝術心理治療機構Not A Gallery，位於灣仔的SINCE Concept Store，早前舉辦《我想告訴你，其實我並不快樂》展，前後共收集約200張學生心聲卡，全部均是學生親筆撰寫的煩惱，當中有15歲學生寫下的困擾是「出世(無法選擇不出生)」；一位12歲學生就形容自己「我好像一點都不重要」。相信有一定人生經驗的成人，看見心聲卡都會感到心酸。
Not A Gallery用了數天時間，逐一細閱學生在卡上留下凡文字，再作出統計，發現超過一半學生，感到不快是由於難以言喻的感覺，其次是家庭原因，第三才是學業壓力。Not A Gallery誠邀大眾回應學生訴求，給予他們鼓勵與支持，讓他們有力量進處理情緒問題。策展人之一的Gigi說：「現正舉行的《知道你不快樂，但我想告訴你》展覽除了讓大家知道你願意講，有人願意聆聽，學生還可讀到真摯的鼓勵留言，細味不同角度的觀點，走出『覺得自己不重要』、『很廢』等思想籠牢。」
Gigi稱，成人一小步能給處身困境的年輕人一點力量，不用甚麼石破天驚的舉動，有時發自內心的片言隻語已經足夠。《知道你不快樂，但我想告訴你》展覽，邀請各位代入年輕人的處境，在回應卡上寫下支持語句，為學生注入力量。