為慶祝嘉禾MegaBox一歲生日 全院線星期一票價$30起

為慶祝嘉禾院線九龍東人氣據點嘉禾MegaBox開業一周年，嘉禾院線旗下10間戲院將於6月20日（星期一）起調整全新星期一票價，下午一時前2D場次戲票低至港幣30元，而下午一時或之後2D場次戲票只售港幣40元。近日，《壯志凌雲：獨行俠》重登IMAX大銀幕而掀起全城撲飛熱潮，嘉禾MegaBox IMAX場次亦只售港幣120元。

$30 起睇盡首輪猛 片

全新星期一票價覆蓋多部現正熱映之中西猛片，包括湯告魯斯主演之口碑鉅作《壯志凌雲：獨行俠》、迪士尼與彼思新片《光年正傳》，而Marvel Studios暑假片霸《雷神奇俠4：愛與雷霆》、湯賀蘭主演的動作尋寶電影《秘境探險》及萌爆可愛的《迷你兵團2》等即將緊接登陸嘉禾院線，為今年暑期強檔揭開序幕。

條款及細則：

- 此票價適用於全線嘉禾院線戲院逢星期一之電影放映場次

- 此票價不適用於公眾假期前夕及公眾假期

- 此票價適用於成人、學生及小童，下午一時前場次票價：HK$30；下午一時或之後場次票價：HK$40

- 此票價不適用於 IMAX 版本電影

- 如因放映版本或片長或其他原因加價，差額須由顧客支付

- 網上購票需另收手續費

- 交易一經確認，不可取消或退款

- 如有任何爭議，橙天嘉禾娛樂有限公司保留一切最終決定權

星期一 2D 票價 ── 其他版本

IMAX場次：HK$80

Vivo尊尚影院(嘉禾Megabox)：HK$90

Vivo尊尚影院(the sky)：HK$100