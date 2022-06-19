為慶祝嘉禾MegaBox一歲生日 全院線星期一票價$30起

為慶祝嘉禾院線九龍東人氣據點嘉禾MegaBox開業一周年，嘉禾院線旗下10間戲院將於6月20日（星期一）起調整全新星期一票價，下午一時前2D場次戲票低至港幣30元，而下午一時或之後2D場次戲票只售港幣40元。近日，《壯志凌雲：獨行俠》重登IMAX大銀幕而掀起全城撲飛熱潮，嘉禾MegaBox IMAX場次亦只售港幣120元。
$30起睇盡首輪猛片
全新星期一票價覆蓋多部現正熱映之中西猛片，包括湯告魯斯主演之口碑鉅作《壯志凌雲：獨行俠》、迪士尼與彼思新片《光年正傳》，而Marvel Studios暑假片霸《雷神奇俠4：愛與雷霆》、湯賀蘭主演的動作尋寶電影《秘境探險》及萌爆可愛的《迷你兵團2》等即將緊接登陸嘉禾院線，為今年暑期強檔揭開序幕。
條款及細則：
- 此票價適用於全線嘉禾院線戲院逢星期一之電影放映場次
- 此票價不適用於公眾假期前夕及公眾假期
- 此票價適用於成人、學生及小童，下午一時前場次票價：HK$30；下午一時或之後場次票價：HK$40
- 此票價不適用於 IMAX 版本電影
- 如因放映版本或片長或其他原因加價，差額須由顧客支付
- 網上購票需另收手續費
- 交易一經確認，不可取消或退款
- 如有任何爭議，橙天嘉禾娛樂有限公司保留一切最終決定權
星期一2D票價──其他版本
IMAX場次：HK$80
Vivo尊尚影院(嘉禾Megabox)：HK$90
Vivo尊尚影院(the sky)：HK$100
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同時，嘉禾院線更加碼推出HK$1網上入會及續會優惠，凡透過嘉禾院線網頁或手機應用程式登記成為GH Moviegoer會員或有效現有會員續會，只需HK$1會費（原價$50），會籍有效期為一年。會員可享全年正價戲票9折優惠*、積分獎賞、小食部消費折扣及生日月份獎賞等。
*會員戲票9折優惠只適用於正價戲票 (不包括手續費)
*全年購票優惠不適用於指定電影#、特備節目、直播節目、電影節、團體訂票、包場及與電影發行商有特別協議之電影
*全年購票優惠不適用於星期二減價日、星期一推廣、指定日子#、首場、早場、特惠場、學生、小童及長者之戲票
條款及細則：
- 會籍由成功入會當日起計為期一年
- 只適用於經嘉禾院線網頁或手機應用程式登記入會或續會
- 網上或手機應用程式登記之電子會員將不獲實體會員卡
- 會員必須出示有效之實體會員咭或嘉禾院線手機應用程式內之電子會員咭，方可享有各項獎賞禮遇
- 優惠不可兌換現金或其他產品、或與其他優惠同時使用
- 優惠受優惠條款及細則約束，有關 GH Moviegoer / skywalker 會籍之詳細條款及細則請參閱嘉禾院線網頁
- 如有任何爭議，橙天嘉禾娛樂有限公司保留一切最終決定權