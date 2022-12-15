為摯愛送上佳節祝福 同享ISABELLE法式曲奇

想為摯愛送上愛的祝福？台灣品牌ISABELLE憑藉對法式精緻浪漫甜點的堅持與嚮往，引進法國製餅技術，把由法國甜點主廚研發的宮廷甜點放入精緻禮盒當中，將美食與藝術完美糅合，推出多款別出心裁的系列禮盒，包括愛的故事系列、珍藏寶盒系列、蝶戀花系列等。除了堅持提供優質甜點外，ISABELLE亦十分著重禮盒的包裝，食用後更可把禮盒留低，作為首飾盒或儲物用途，絕對是送禮最佳之選！
ISABELLE的誕生源於法國浪漫愛情故事
台灣ISABELLE企業於1994年誕生，由創辦人與一群熱愛法國文化的法國烘焙專業達人創立，成立超過20年，在台灣擁有超過60間分店。
ISABELLE源於一個18世紀的浪漫愛情故事：18世紀的法國貴婦喜歡用精緻的首飾盒收藏珠寶首飾。一天，有位貴族靈機一觸，將甜點放入鍾情已久的貴婦的首飾盒當中，再附上自己寫的情詩，以此向她表白，令她非常感動。故事中的貴婦就是ISABELLE，從此這種表白方法被廣泛流傳，很多法國貴族都用同樣的方法向心愛的人表白，成就更多動人的浪漫愛情故事。ISABELLE為了延續這份浪漫情懷，將甜蜜放進禮盒當中，希望顧客能以甜點重繫親友，擁抱溫馨時刻。
ISABELLE的禮盒設計大方，有多款禮盒設計，包括單層、雙層、三層、手提盒及手提袋等，在食用後可作首飾箱及儲物箱，非常精緻。盒內甜品以獨立包裝，鬆脆可口，不添加化學防腐劑、不含人造色素、少甜少油，更嚴選優質牛油及麵粉原料，實為健康之選。曲奇禮盒由台灣新鮮製造運送到港，保質期由3至6個月不等，陪你過完整個聖誕及新年！
ISABELLE皇牌商品 人氣熱賣
小編精選了以下皇牌商品，即睇詳情喇：
1. 鍾愛珍珠 Love Pearl (限量發售)
原價：
$420 優惠價：$368
「鍾愛珍珠」禮盒設計以渾圓珍珠為創意，突破傳統多以半顆珍珠黏貼的方式，創新將整顆圓渾珍珠牢牢打釘在布繃錦盒蓋上。材質的選定特別挑選微亮、微閃色布料，特染藍綠色、布繃出澎菱格斜紋與鑲入的珍珠縱橫交錯，透過純熟的工藝技術，完美打造時尚、夢幻的禮盒。
鍾愛珍珠禮盒包含：甜心牛油曲奇、朱古力杏仁薄餅、咖啡杏仁曲奇、杏仁朱古力法式煎餅、擠花牛油曲奇、湖鹽芝士雪球、錫蘭紅茶曲奇、咖啡全麥手製曲奇、白朱古力夾心薄餅、伯爵茶法式薄燒、開心果椰絲酥、朱古力脆圈、椰奶曲奇、咖啡酥、椰絲朱古力曲奇、阿薩姆茶曲奇、白蘭地葡萄夾心、雲呢拿味薄餅。
2. 薇愛倪 Violette
原價：
$265 優惠價：$205
愛情花代表浪漫愛情的到來，如煙花般四處展開的花朵，如同在慶祝美好時刻的來臨。深淺交織的紫色主調，搭配珠光皮質提把，巧妙地扭轉一圈，讓人們憶起美好的愛情，一同邁向人生另一個新旅程！
薇愛倪禮盒包含：朱古力脆圈、伯爵茶法式薄燒、芝士薄餅、雲呢拿味薄餅、朱古力杏仁薄餅、焦糖杏仁船、手製全麥胚芽曲奇、海苔脆曲奇、椰奶曲奇、海苔脆曲奇、焦糖杏仁船、咖啡杏仁曲奇、甜心牛油曲奇、紅酒柑橘曲奇、椰絲朱古力曲奇、白蘭地葡萄夾心、朱古力藍莓小蛋糕。
3. 阿薩姆茶戀人曲奇 – 白朱古力 (12入)
原價：
$128 優惠價：$120
阿薩姆茶戀人曲奇粉墨登場！高貴大方的包裝內，藏著迷人的小甜點：純正阿薩姆紅茶所烘焙出來的茶香法式點心酥，濃郁的餅乾茶香將阿薩姆的紅茶味道提升至極致，配以香滑的白朱古力夾心，一口咬下瞬間湧入滿溢的香醇口感，令人無法自拔！
阿薩姆茶戀人曲奇禮盒包含：阿薩姆茶戀人曲奇–白朱古力 x 12
4. 安妮特 Annette
原價：
$145 優惠價：$105
去年推出的「娜塔莉 Natalie」大受歡迎，光彩奪目的設計，時尚又大方，旋即在各大超級市場及網店一掃而空。今年，新成員「安妮特 Annette」亦加入「盛綻系列」，以活潑可愛的粉紅色，襯托繁花盛綻的高光時刻，既活躍氣氛又能為節日多添一份喜慶，非常適合慶祝佳節。
安妮特禮盒包含：紅酒柑橘曲奇、焦糖杏仁船、甜心牛油曲奇、芝士棒、錫蘭紅茶曲奇、海苔脆曲奇。
5. 愛的故事 (雙層) Tiffany Love (Supreme)
原價：
$225 優惠價：$190
ISABELLE一直給大家浪漫優雅的印象，「愛的故事系列」就是經典之一。精心打造的蒂芙尼禮盒，特別將浪漫的氛圍融入在內。有別於市場上看到的方形禮盒，「愛的故事 (雙層) Tiffany Love (Supreme) 」以圓筒形盒子配以別出心裁的絲帶蝴蝶結，寓意著完滿美好，至適合用來送給摯愛。
愛的故事 (雙層) 包含：阿薩姆茶曲奇、椰絲朱古力曲奇、甜心牛油曲奇、雲呢拿味薄餅、芝士薄餅、藍莓味酥、榛子味朱古力、阿薩姆茶曲奇、椰絲朱古力曲奇、咖啡杏仁曲奇、錫蘭紅茶曲奇、伯爵茶法式薄燒。
另外，ISABELLE將由12月17日起至2023年2月28日期間，於K11 ART MALL B2特設Popup Store，橫跨整個聖誕及新年，方便客人購買。而ISABELLE限量賀年糕點禮券現時已可在eShop買得到，在指定日期於此處換領，即上eShop: www.isabelle.com.hk選購喇！