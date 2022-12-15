為摯愛送上佳節祝福 同享ISABELLE法式曲奇

想為摯愛送上愛的祝福？台灣品牌ISABELLE憑藉對法式精緻浪漫甜點的堅持與嚮往，引進法國製餅技術，把由法國甜點主廚研發的宮廷甜點放入精緻禮盒當中，將美食與藝術完美糅合，推出多款別出心裁的系列禮盒，包括愛的故事系列、珍藏寶盒系列、蝶戀花系列等。除了堅持提供優質甜點外，ISABELLE亦十分著重禮盒的包裝，食用後更可把禮盒留低，作為首飾盒或儲物用途，絕對是送禮最佳之選！

ISABELLE的誕生源於法國浪漫愛情故事

台灣ISABELLE企業於1994年誕生，由創辦人與一群熱愛法國文化的法國烘焙專業達人創立，成立超過20年，在台灣擁有超過60間分店。

ISABELLE源於一個18世紀的浪漫愛情故事：18世紀的法國貴婦喜歡用精緻的首飾盒收藏珠寶首飾。一天，有位貴族靈機一觸，將甜點放入鍾情已久的貴婦的首飾盒當中，再附上自己寫的情詩，以此向她表白，令她非常感動。故事中的貴婦就是ISABELLE，從此這種表白方法被廣泛流傳，很多法國貴族都用同樣的方法向心愛的人表白，成就更多動人的浪漫愛情故事。ISABELLE為了延續這份浪漫情懷，將甜蜜放進禮盒當中，希望顧客能以甜點重繫親友，擁抱溫馨時刻。

ISABELLE的禮盒設計大方，有多款禮盒設計，包括單層、雙層、三層、手提盒及手提袋等，在食用後可作首飾箱及儲物箱，非常精緻。盒內甜品以獨立包裝，鬆脆可口，不添加化學防腐劑、不含人造色素、少甜少油，更嚴選優質牛油及麵粉原料，實為健康之選。曲奇禮盒由台灣新鮮製造運送到港，保質期由3至6個月不等，陪你過完整個聖誕及新年！