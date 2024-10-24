為港人創造快樂體驗 MedGo全方位 跨境醫療與健康策劃平台｜至尊跨境醫療及健康策劃｜真．生活至尊品牌大獎2024

•MedGo Group Ltd.行政總裁Donne Choy

•Donne感謝大會頒發「至尊跨境醫療及健康策劃」獎項，正如品牌口號「Create Happiness Code」一樣，她希望能為港人創造快樂體驗，身心健康，笑口常開。

近年香港市民對身心健康的追求，已不在局限本地需求，更利用互聯網的便利，在海外尋求第二醫療方案意見，找到更合適的治療方向。MedGo擁有一支經驗豐富的健康管理團隊，致力為客人提供全方位跨境醫療諮詢、健康策劃及個性化跟進服務，現時服務涵蓋本地、內地、澳門、日本、台灣、泰國、韓國、馬來西亞等亞洲地區，多年來，多元化及貼心服務深受企業客戶歡迎。近年，品牌更銳意將業務伸延至個人消費者，透過參加不同健康教育及活動接觸更多用家，在市場上取得不俗效果。能夠獲得「至尊跨境醫療及健康策劃」大獎，絕對是對MedGo營運理念的肯定與認同。

醫療科技驅動 提供醫療策劃與配套 MedGo以醫療科技的大數據驅動，洞悉市場上熱門的醫健趨勢，結合環球醫療機構網絡和周邊配套，提供個性化的健康體驗服務。

海外就醫迷思 特設事前專業諮詢 提到海外醫療服務，大眾自然會想到「身體檢查」，一邊旅行一邊做體檢，加上互聯網的便利，市民好容易在網上搜索一番，便參與其中。 誠然，相對香港醫療系統，大眾對海外醫療機構的服務素質、法規及語言等都是較為陌生，更有機會產生不必要的醫療程序，造成明顯的期望落差，不單覺得浪費金錢與時間，更對醫療機構減少信心。MedGo特設事前醫療諮詢，專業的健康服務顧問團隊會根據客戶身體條件及需求提供本地及或海外服務方案，讓他們得到優質體驗。

醫健新趨勢 強化心靈健康業務 身心健康是減輕醫療費用的不二法門，MedGo相信擁有個人化的快樂密碼是可以減少身體失衡問題的第一部曲，品牌近年舉辦不少與身心健康相關的團體活動，推動健康生活，為繁忙的都市人在日常中創造平靜，清理情緒壓力及個人心理成長。創辦人Donne相信儲存不同的快樂體感，除了令人可輕鬆面對不同的順逆環境外，身體的自我內耗也會減少，她希望可以建立真正的快樂平台，正如品牌口號「Create Happiness Code」。