烏蘇啤酒x「尚膳養顏滋補鍋」期間限定店 上酒專員同你玩到盡 噴煙上酒儀式 /飲咗先講「金句杯」/ 輪住嚟飲酒骰遊戲

採用世上獨特新疆啤酒花「樓蘭之星」釀製，有清爽之王美譽的「烏蘇啤酒」，將於4月15日起至6月30日，一連三個月聯乘城中人氣餐廳「尚膳養顏滋補鍋」，推出期間限定主題店，舉辦連串精彩又好玩的打卡主題活動，帶來多個與別不同、令人驚喜的餐飲體驗；推廣期間更加不能錯過「尚膳養顏滋補鍋」的人氣推介美食，包括尚膳麻辣鍋、蟹棒響鈴、安格斯手切牛肉及鬼馬雙星，在享受清爽之王的同時，也能參與一場集視覺及味覺享受的全方位盛宴， 體驗期間限定主題店獨有的清爽文化！

烏蘇啤酒期間限定店│全場至搶眼 上酒儀式 爆笑應景金句杯

清爽之王出場就係要搶眼！烏蘇啤酒作為清爽之王，上酒當然要夠霸氣！特設上酒專員捧來清爽之王專用冰桶，加入乾冰噴煙效果，氣派十足！再將「金句杯」按人數疊成高塔，配以特別開樽蓋方式，從塔頂倒酒，繼而倒滿每一杯，飲杯前先欣賞一場花式斟啤酒表演，實行矚目全場！

另外，食客可以挑選最有共鳴、最應景的「金句杯」， 用來品嚐最清爽的烏蘇啤酒，一套六款每一隻都印有不同的心情語錄，無論開心唔開心、微醺定微薪，飲咗先講啦！最後玩埋輪住嚟飲酒骰遊戲，客人需根據骰子組合飲酒，再於大型主題打卡場景打卡就盡慶而歸。

尚膳養顏滋補鍋│旺角彌敦道607號新興大廈1樓106-112號舖 │31050773 / 31050747

活動日期│2023年4月15日至6月30日 （除4月15日外，逢星期五），晚上7-11時