烤肉店Mr.Korea BBQ套餐半價優惠 人均$286歎韓牛/醬油蟹/廣島蠔海鮮火鍋

地道韓燒餐廳 Mr.Korea BBQ，6月25日3PM將推出半價優惠套餐，只需人均$286起就可以食到醬油蟹、醬油蝦和醬油鮑魚等醬油海鮮拼盤，以及韓式炸雞和辣海鮮湯底火鍋，有韓牛1++前胸肉、美國安格斯牛小排、日本廣島蠔等豐富火鍋料，切勿錯過！立即睇內文了解詳請。