焗肉醬意粉食譜 十個步驟還原港式茶餐廳味道

蕃茄肉醬是一款經典且萬能的菜式，不論是配搭意粉、飯或薯蓉，都非常好食。而且肉醬容易儲存，是家中冷箱常備的餸菜之一。傳統意大利肉醬會用上牛肉和豬肉，使肉醬味道更香、更有層次，不過正宗意大利肉醬意粉（英文︰Spaghetti bolognese）需要用上很長時間來烹調，所以變奏出港式焗肉醬意粉。每人做法略有不用，以下分享簡單快捷的港式焗肉醬意粉食譜食譜，可應因個人喜好加入蔬菜、牛肉或豬肉，特別適合偏食的小朋友，輕鬆還原茶餐廳味道。