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生活
2023-11-21 11:00:00

無印優惠｜MUJI港澳旗艦店登陸皇室堡！新店限定折扣/買滿指定金額送A4黃麻手挽袋/御守/鮮釀啤酒

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無印優惠｜MUJI港澳旗艦店登陸皇室堡！新店限定折扣/買滿指定金額送A4黃麻手挽袋/御守/鮮釀啤酒

無印優惠｜MUJI港澳旗艦店登陸皇室堡！新店限定折扣/買滿指定金額送A4黃麻手挽袋/御守/鮮釀啤酒

銅鑼灣無印良品將於 11 月 23 日於皇室堡正式開幕！新店總面積逾27,000平方呎，將成為港澳地區旗艦店。貫徹MUJI的「良感生活」理念，由生活者的視點出發，為顧客帶來涵蓋衣、食、住、行的全面生活提案，提供最完整的商品及服務組合。開幕期間同步推出開業優惠，於店內購物滿指定金額，即可獲贈限定A4黃麻手挽袋限定御守及全新鮮釀啤酒系列乙枝，數量有限，送完即止。而且指定商品亦可享新店限定折扣優惠，馬上睇內文詳情！

銅鑼灣無印良品 11 月 23 日於皇室堡正式開幕！

作為港澳地區之旗艦店，新店將配置最完整的商品組合，由男、女及童裝服飾、MUJI Labo、MUJI to GO旅行用品、生活雜貨、食品、MUJI BOOKS、MUJI Green、ReMUJI，以及為生活空間增添藝術氣息和趣味的IDÉE家品配飾，涵蓋生活的每個範疇，方便顧客選購日常所需。今次更首次於香港推出「ReMUJI」再生染製服飾系列，傳遞環保概念。新店同時設有Café&Meal MUJI及Bakery提供全日餐單、素食料理、輕食及麵包甜點，另設有COFFEE STAND 自助精品咖啡供選擇，照顧不同口味喜好；屆時更會推出皇室堡店限定餐目，而部分款式更享有新店優惠，大家不要錯過！

Café&Meal MUJI 新店優惠及限定餐目一覽

皇室堡店設有Café&Meal MUJI，採用季節食材，配合天然調味及簡單烹調方法，帶來健康料理，包括全日餐單、素食料理、輕食及麵包甜點，照顧不同口味喜好，為繁忙的都市人提供健康便捷的餐飲選擇。新店同步推出皇室堡店限定餐目，開業期間部分款式更享有新店優惠，每日數量有限，售完即止。MUJI Bakery 每日提供多款新鮮烘焙麵包，包括皇室堡店限定 —本和香糖撻及半熟芝士撻，以及八款全新口味的麵包，包括車厘子朱古力杏仁牛角包、朱古力流心麻糬鬆餅、抹茶英式鬆餅等，每日新鮮出爐，帶來豐富滋味。

增設服務 「給水站」及「COFFEE STAND」

無印良品皇室堡店於店舖增設「給水站」，提供免費飲用水供應。顧客只需要自備水樽，便能夠隨時補充水分；同時店內亦設有多款水樽以供選購，透過減少使用即棄膠樽，從日常生活培養環保習慣。店內同時增設「COFFEE STAND」自助精品咖啡機服務，選用香港本地咖啡烘焙廠新鮮烘焙的精品咖啡豆，即時研磨製作多種冷熱飲品，散發醇郁芳香。

全新獨家發售 台灣鮮釀啤酒系列

新店將全新引入台灣製鮮釀啤酒系列，將釀酒工藝結合在地故事與原料，以台灣農產釀造，並以麥芽、啤酒花、酵母和水為主要原料，添加小麥、荔枝及洛神花為啤酒帶來不同的口味變化，是派對聚會必備之選

無印良品皇室堡店開幕禮遇

階段一：2023年11月23日至11月29日 限定禮遇

禮遇一：凡於無印良品皇室堡店購物淨值滿港幣$300或以上，即可獲贈限定A4黃麻手挽袋乙個。數量有限，換完即止。

禮遇二：凡於無印良品皇室堡店購物淨值滿港幣$500或以上，即可獲限定御守乙個。數量有限，換完即止。*共四款，款色隨機。

階段二：2023年11月30日至12月3日 限定禮遇

禮遇三：凡於無印良品皇室堡店購物淨值滿港幣$300或以上，可獲贈無印良品鮮釀啤酒系列* 乙枝(原價$38/枝，口味隨機)。數量有限，換完即止。

*台灣鮮釀啤酒系列款式包括鮮釀啤酒台灣小麥、鮮釀啤酒荔枝、鮮釀啤酒洛神花。

*購買啤酒及換領人士需年滿18歲。

MUJI Bakery 甜點優惠

本和香糖撻 優惠價$12/件 (原價$22/件)

優惠推廣期：2023年11月23日至11月26日

半熟芝士撻 優惠價$15 (原價$28/件)

優惠推廣期：2023年11月27日至11月30日

以上產品每日新鮮出爐，以四個時段發售。

*每位顧客每次限購1件

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無印良品銅鑼灣新店專享 限定折扣優惠

為慶祝新店開幕，無印良品皇室堡店於 11月23日 至 12月3日期間，以下商品可享新店限定折扣優惠！

無印良品香港官方網上商店 同步推出$50折扣優惠

由 2023年11月23日 至 11月29日，於網上商店成功註冊為新會員，並選取「願意接收網上商店資訊」，可透過電郵獲得「消費滿$250減$50」網上商店優惠碼一個。(優惠碼將於成功註冊為新會員後2-3個工作天透過電郵發送; 優惠碼使用期限為領取後的直至2023年12月31日)

無印良品官方網上商店

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無印良品皇室堡 MUJI Windsor House

地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡地庫

營業時間：星期一至日 早上11時 至 晚上9時30分

開業日期：2023年11月23日

查詢電話：+852 2694 9309

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