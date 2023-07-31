無印新店｜MUJI港澳旗艦店11月皇室堡開幕 首次在港推出「ReMUJI再生染製服飾系列」宣揚環保

無印良品宣布，將於11月在銅鑼灣皇室堡地庫開設港澳地區旗艦店，新店面積逾27,000平方呎，除了服飾、MUJI to GO旅行用品、生活雜貨、食品，更會首次於香港推出「ReMUJI再生染製服飾系列」，傳遞環保理念。旗艦店同時設有Café&Meal MUJI，屆時更會推出皇室堡店限定餐目！

MUJI 皇室堡旗艦店｜齊集服飾、旅行用品、生活雜貨 旗艦店貫徹無印良品的「良感生活」理念，配置最完整的商品組合，由男、女及童裝服飾、MUJI Labo、MUJI to GO旅行用品、生活雜貨、食品、MUJI BOOKS，以及為生活空間增添藝術氣息和趣味的IDÉE家品配飾；更首次於香港推出「ReMUJI再生染製服飾系列」，傳遞環保理念。

MUJI 皇室堡旗艦店｜首次增設「 ReMUJI 再生染製服飾系列」 傳遞環保理念 無印良品港澳地區旗艦店將首次於香港推出ReMUJI企劃，承傳昔日人們透過重新改造、縫合或修補等方式讓衣物能夠長久使用，傳遞愛物惜物之生活方式。品牌表示，「ReMUJI再生染製服飾系列」將以適合循環再用的舊衣物重新染製及發售，賦予其新生命及價值，藉此提倡珍惜有限資源，減少浪費。

MUJI 皇室堡旗艦店｜ Caf é &Meal MUJI 推皇室堡限定餐目 同時設有Café&Meal MUJI，提供麵包甜點、咖啡、輕食、素食料理及全日餐單，照顧不同口味喜好；屆時更會推出皇室堡店限定餐目，為顧客帶來更多全新選擇。 MUJI 皇室堡旗艦店｜多元化活動、工作坊及展覽 為照顧各年齡層的顧客所需，店內設有住空間主題展示區及家具配置諮詢服務，提供整理收納、家具選擇以至室內空間規劃之個人化建議；更會提供刺繡服務，讓顧客可在指定布製商品上，繡上喜愛的圖案。此外，店內亦設有活動空間以不定期舉辦工作坊、展覽等，促進人與人之間的互動與交流，讓無印良品進一步貼近社區。