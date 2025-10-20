熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-10-20 18:00:00

無印良品便利店MUJI com進駐港鐵站 特設麵包及咖啡區 開幕專屬驚喜送迷你手挽袋

分享：
無印良品便利店MUJI Com進駐港鐵站 特設麵包區及咖啡區 開幕專屬驚喜送迷你手挽袋

無印良品便利店MUJI Com進駐港鐵站 特設麵包區及咖啡區 開幕專屬驚喜送迷你手挽袋

無印良品（MUJI）全新「MUJI com」概念店將於1024日在港鐵香港站和青衣站同步開幕。新店主攻輕食、飲品及日用品，並首度增設麵包區與自助咖啡機，全店采用自助付款及電子支付，簡化購物流程，讓每一位打工仔都能在匆忙的通勤途中，享受MUJI帶來的簡潔與便利。即睇下文詳情。

特設「麵包區」及「COFFEE STAND

MUJI com 港鐵香港站及青衣站兩店，專為急速節奏的都市生活而設，提供一系列零食、即沖湯包、毛巾及護理用品等便攜精選商品，讓顧客能在繁忙間隙快速補充所需，帶來即時便利。

兩店皆設「麵包區」每日供應多款天然手造麵包，健康又美味。而青衣站更獨家增設「COFFEE STAND」自助精品咖啡機，選用本地新鮮烘焙咖啡豆即時研磨，提供冷熱飲品，為各位打工仔提供一個咖啡新選擇。

adblk5
MUJI com「麵包區」及「COFFEE STAND」 MUJI com「麵包區」及「COFFEE STAND」

MUJI com開幕專屬驚喜

為慶祝MUJI com於香港首次開業，顧客於1024日至112 日期間於MUJI com港鐵香港站或港鐵青衣站，消費滿$150或以上，可獲限定迷你手挽袋，每日數量有限，送完即止。

MUJI app會員專享優惠

另外，MUJI app會員於1024日至26日，於MUJI com港鐵香港站及港鐵青衣站作任何消費，可享雙倍積分獎賞，每消費$1 即可獲得2積分，每消費$2即可獲得4積分，如此類推。

MUJI app會員專享優惠

MUJI app會員專享優惠

MUJI com

開幕日期︰20251024

地址：港鐵香港站L3HOK 47店、港鐵青衣站1TSY 58-59

營業時間：每日10:0021:00

販賣商品：輕食飲品、生活日用品、美妝護膚、精選文具

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News