無印良品便利店MUJI com進駐港鐵站 特設麵包及咖啡區 開幕專屬驚喜送迷你手挽袋

無印良品（MUJI）全新「MUJI com」概念店將於10月24日在港鐵香港站和青衣站同步開幕。新店主攻輕食、飲品及日用品，並首度增設麵包區與自助咖啡機，全店采用自助付款及電子支付，簡化購物流程，讓每一位打工仔都能在匆忙的通勤途中，享受MUJI帶來的簡潔與便利。即睇下文詳情。
特設「麵包區」及「COFFEE STAND」
MUJI com 港鐵香港站及青衣站兩店，專為急速節奏的都市生活而設，提供一系列零食、即沖湯包、毛巾及護理用品等便攜精選商品，讓顧客能在繁忙間隙快速補充所需，帶來即時便利。
兩店皆設「麵包區」，每日供應多款天然手造麵包，健康又美味。而青衣站更獨家增設「COFFEE STAND」自助精品咖啡機，選用本地新鮮烘焙咖啡豆即時研磨，提供冷熱飲品，為各位打工仔提供一個咖啡新選擇。
MUJI com開幕專屬驚喜
為慶祝MUJI com於香港首次開業，顧客於10月24日至11月2 日期間於MUJI com港鐵香港站或港鐵青衣站，消費滿$150或以上，可獲限定迷你手挽袋，每日數量有限，送完即止。
MUJI app會員專享優惠
另外，MUJI app會員於10月24日至26日，於MUJI com港鐵香港站及港鐵青衣站作任何消費，可享雙倍積分獎賞，每消費$1 即可獲得2積分，每消費$2即可獲得4積分，如此類推。
MUJI com
開幕日期︰2025年10月24日
地址：港鐵香港站L3層HOK 47店、港鐵青衣站1樓TSY 58-59舖
營業時間：每日10:00－21:00
販賣商品：輕食飲品、生活日用品、美妝護膚、精選文具