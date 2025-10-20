無印良品便利店MUJI com進駐港鐵站 特設麵包及咖啡區 開幕專屬驚喜送迷你手挽袋

無印良品（MUJI）全新「MUJI com」概念店將於10月24日在港鐵香港站和青衣站同步開幕。新店主攻輕食、飲品及日用品，並首度增設麵包區與自助咖啡機，全店采用自助付款及電子支付，簡化購物流程，讓每一位打工仔都能在匆忙的通勤途中，享受MUJI帶來的簡潔與便利。即睇下文詳情。

特設「麵包區」及「 COFFEE STAND 」

MUJI com 港鐵香港站及青衣站兩店，專為急速節奏的都市生活而設，提供一系列零食、即沖湯包、毛巾及護理用品等便攜精選商品，讓顧客能在繁忙間隙快速補充所需，帶來即時便利。

兩店皆設「麵包區」，每日供應多款天然手造麵包，健康又美味。而青衣站更獨家增設「COFFEE STAND」自助精品咖啡機，選用本地新鮮烘焙咖啡豆即時研磨，提供冷熱飲品，為各位打工仔提供一個咖啡新選擇。