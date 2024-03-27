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生活
2024-03-27 11:00:00

無印良品利舞臺店翻新重開 主力售賣服飾/開業限定優惠

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無印良品利舞臺店翻新重開 主力售賣服飾/開業限定優惠

無印良品利舞臺店翻新重開 主力售賣服飾/開業限定優惠

無印良品的利舞臺店早前翻新，新店將主力售賣服飾為主，有別於其他無印良品店舖，利舞臺店是首間服飾專賣店，展示多個服飾系列，如男女兼用、設計走中性路線的MUJI Labo、具運動功能的MUJI WALKER，更有全新2024春夏季服飾，以及手袋、襪子及內衣褲，為顧客帶來最齊全服飾。新店將於明日(328)以全新面貌開業，更有多個重新開業限定優惠，大家經開銅鑼灣不妨去看看~

無印良品利舞臺店設計沿用一貫的簡約風格，但有別於其他店舖的中性及暖色調，是次採用冷色灰調，令服飾色彩更突出。

無印良品利舞臺店設計沿用一貫的簡約風格，但有別於其他店舖的中性及暖色調，是次採用冷色灰調，令服飾色彩更突出。

最全面服飾種類

作為首間服飾專賣店，店內配置最全面的服飾種類如男、女裝、內衣、居家服飾、鞋履、袋及配飾。隨著近日天氣開始和暖，店內已發售多款2024年全新春季服飾，而部分夏季服飾、鞋履及配飾，亦將其後率先發售。

女裝 內衣服飾 亞麻及漢麻系列 涼感系列

春季服飾以亞麻及漢麻系列為主，柔和色調帶出淡雅爽朗春日的感覺；麻質布料透氣舒爽，適合春季較為潮濕的氣候。亞麻布料延展性高，隨着穿洗次數增加會變得更柔軟舒適。亞麻系列備有多款全新及季節性色系，輕鬆打造充滿春日感的造型。漢麻布料則相對耐用及柔軟度較高，配合抗皺加工技術，減少出現皺摺，方便日常打理。漢麻系列以中性及大地色調為主，適合打造休閒上班造型。

女裝洗水亞麻長袖連身裙 $680 女裝亞麻舒適闊褲 $388 男裝洗水亞麻短袖裇衫 $288 男裝漢麻混紡短褲 $288

率先發售夏季服飾

而夏季的涼感系列、透氣泡泡紗及巴里紗系列則以鮮明色調帶出夏季的活力朝氣，部分服飾更有季節性和全新色調，配合不同的剪裁設計以及配件，突顯個人風格。涼感系列採用高透氣度及觸感涼快的材質縫織而成，柔滑質地貼合肌膚，令穿著時更感清涼舒適。男裝除了T恤，更推出了Polo及剪裁寬鬆的版型設計；女裝則推出更多的全新色系及增添設計細節，塑造各種夏季上班及假日出遊造型。

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女裝有機棉涼感短袖裇衫 原價：$228 女裝有機棉涼感喇叭裙 原價：$388 女裝有機棉混涼感抗紫外線 $158 圓領寬鬆短袖T裇 男裝有機棉混涼感梭織短袖T裇 $258 男裝涼感透氣外套 $488 男裝有機棉混涼感抗紫外線 寬鬆短袖T裇 $158

MUJI WALKER輕運動休閒服系列 適合運動及日常穿著

MUJI WALKER系列採用彈性良好及質感柔軟，同時具功能性的布料製成，如抗紫外線、吸汗速乾及撥水功能等，剪裁貼合體型使輕運動及日常活動時方便舒適，簡約設計更可輕鬆與其他造型單品配搭。

女裝抗紫外線吸汗速乾拉鏈連帽外套 $228 女裝抗紫外線吸汗速乾短袖T裇 $128 女裝抗紫外線速乾束腳褲 $288 女裝抗紫外線吸汗速乾背心 $128 女裝抗紫外線速乾單車褲 $188 男裝抗紫外線吸汗速乾拉鏈連帽外套 $228 男裝抗紫外線吸汗速乾短袖T裇 $158 男裝抗紫外線吸汗速乾短袖T裇 $158 男裝抗紫外速乾運動短褲 $228

無印良品利舞臺店重新開業限定優惠

為慶祝首間服飾專賣店開業，無印良品利舞臺店將推出一系列期間限定優惠，讓大家盡享購物樂趣。

優惠1：由2024328日至41日，顧客凡於無印良品利舞臺店消費淨值滿 $300或以上，可於即影即有自拍機拍照一次。

優惠2：由2024327日至41日，顧客凡於無印良品利舞臺店消費淨值滿$500或以上，可獲贈$100購物優惠券一張。數量有限，送完即止。

202442日至14日，顧客凡於無印良品香港及澳門零售店消費淨值滿$500或以上即可使用。每宗交易只限使用一張。

優惠3：顧客凡於2024327日至41日親臨無印良品利舞臺店並註冊為新官方網上商店會員及掃瞄QR code，可獲贈$50電子購物優惠券。優惠券可於官方網上商店消費淨值滿$250或以上時使用。 (優惠券有效日期至2024430)

優惠4：由2024327日起，顧客可於無印良品利舞臺店以優惠價$10購買各款精選男女裝直角襪。數量有限，售完即止。

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