無印良品利舞臺店翻新重開 主力售賣服飾/開業限定優惠

無印良品的利舞臺店早前翻新，新店將主力售賣服飾為主，有別於其他無印良品店舖，利舞臺店是首間服飾專賣店，展示多個服飾系列，如男女兼用、設計走中性路線的MUJI Labo、具運動功能的MUJI WALKER，更有全新2024春夏季服飾，以及手袋、襪子及內衣褲，為顧客帶來最齊全服飾。新店將於明日(3月28日)以全新面貌開業，更有多個重新開業限定優惠，大家經開銅鑼灣不妨去看看~

無印良品利舞臺店設計沿用一貫的簡約風格，但有別於其他店舖的中性及暖色調，是次採用冷色灰調，令服飾色彩更突出。

作為首間服飾專賣店，店內配置最全面的服飾種類如男、女裝、內衣、居家服飾、鞋履、袋及配飾。隨著近日天氣開始和暖，店內已發售多款2024年全新春季服飾，而部分夏季服飾、鞋履及配飾，亦將其後率先發售。

春季服飾以亞麻及漢麻系列為主，柔和色調帶出淡雅爽朗春日的感覺；麻質布料透氣舒爽，適合春季較為潮濕的氣候。亞麻布料延展性高，隨着穿洗次數增加會變得更柔軟舒適。亞麻系列備有多款全新及季節性色系，輕鬆打造充滿春日感的造型。漢麻布料則相對耐用及柔軟度較高，配合抗皺加工技術，減少出現皺摺，方便日常打理。漢麻系列以中性及大地色調為主，適合打造休閒上班造型。

而夏季的涼感系列、透氣泡泡紗及巴里紗系列則以鮮明色調帶出夏季的活力朝氣，部分服飾更有季節性和全新色調，配合不同的剪裁設計以及配件，突顯個人風格。涼感系列採用高透氣度及觸感涼快的材質縫織而成，柔滑質地貼合肌膚，令穿著時更感清涼舒適。男裝除了T恤，更推出了Polo及剪裁寬鬆的版型設計；女裝則推出更多的全新色系及增添設計細節，塑造各種夏季上班及假日出遊造型。

MUJI WALKER系列採用彈性良好及質感柔軟，同時具功能性的布料製成，如抗紫外線、吸汗速乾及撥水功能等，剪裁貼合體型使輕運動及日常活動時方便舒適，簡約設計更可輕鬆與其他造型單品配搭。

無印良品利舞臺店重新開業限定優惠

為慶祝首間服飾專賣店開業，無印良品利舞臺店將推出一系列期間限定優惠，讓大家盡享購物樂趣。

優惠1：由2024年3月28日至4月1日，顧客凡於無印良品利舞臺店消費淨值滿 $300或以上，可於即影即有自拍機拍照一次。

優惠2：由2024年3月27日至4月1日，顧客凡於無印良品利舞臺店消費淨值滿$500或以上，可獲贈$100購物優惠券一張。數量有限，送完即止。

由2024年4月2日至14日，顧客凡於無印良品香港及澳門零售店消費淨值滿$500或以上即可使用。每宗交易只限使用一張。

優惠3：顧客凡於2024年3月27日至4月1日親臨無印良品利舞臺店並註冊為新官方網上商店會員及掃瞄QR code，可獲贈$50電子購物優惠券。優惠券可於官方網上商店消費淨值滿$250或以上時使用。 (優惠券有效日期至2024年4月30日)

優惠4：由2024年3月27日起，顧客可於無印良品利舞臺店以優惠價$10購買各款精選男女裝直角襪。數量有限，售完即止。