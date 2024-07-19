無印良品金鐘店3大升級亮點！20000呎全新裝修 新增童裝部/MUJI CYCLE/新張優惠禮品

金鐘太古廣場無印良品今日(19號)正式以全新面貌重新開業！新店以「環保理念及可重用素材」 為店舖設計主題，不但搬遷到更大舖位，面積更新增至20000呎，店內除提供男女服飾、MUJI Labo、MUJI Green、MUJI CYCLE、MUJI to GO旅行用品、家具、生活用品、個人護理及食品等供大家選購外，同時新加入童裝服飾專區，滿足大眾生活所需，貫徹「良感生活」理念！新店現進行新張限定禮品換領優惠，消費滿$500即送USB手提風扇連刻字服務，數量有限，下文即睇詳情！

無印良品金鐘店｜亮點1.童裝服飾專區 金鐘太古廣場無印良品升級後比舊店有更多購物選擇，親子必逛童裝服飾專區，童裝棉混印花短袖T裇、小童棉混涼感寬鬆短袖T裇等都是搶手貨，部分貨品更有優惠價格，家長絕對不能錯過！

無印良品金鐘店｜亮點2.MUJI CYCLE 資源再生計劃回收箱＋給水站 無印良品向來提倡環保，新店增設資源再生回收箱，客人只需把清理乾淨的可循環再造物料如紙張、塑膠、鋁罐、玻璃及衣物帶到店舖，並放入相對應的回收箱即可。透過回收可循環再造物料，經二次處理後再製成生活用品，減少浪費資源。另外有為客人提供免費飲用水的「給水站」，各位只需要自備水樽，便能享用服務，而店內亦有多款水樽以供選購，讓大家透過減少使用即棄膠樽支持環保。