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生活
2023-10-01 12:30:00

無印良品AIRSIDE新店開業 特設給水站/COFFEE STAND 送限定A4黃麻手挽袋

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無印良品AIRSIDE新店開業 特設給水站/COFFEE STAND 送限定A4黃麻手挽袋

無印良品AIRSIDE新店開業 特設給水站/COFFEE STAND 送限定A4黃麻手挽袋

無印良品於AIRSIDE店開業，新店面積逾12,000平方呎，提供男女及童裝服飾、生活雜貨、個人護理用品以至MUJI to GO旅行用品等，更提供「給水站」飲用水服務及「COFFEE STAND」自助咖啡機等服務，涵蓋生活的每個範疇。無印良品AIRSIDE店亦提供多個限定優惠，送出限定A4黃麻手挽袋及網店$20優惠券。

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無印良品AIRSIDE新店｜給水站提供免費飲用水

是次新店選址啟德，因近年該區人口急速增加，同時照顧區內顧客及鄰近上班人士的生活所需。新店以關顧環境為理念，設有「給水站」，提供免費飲用水供應，顧客只需要自備水樽，便能夠隨時補充水分。同時店內亦設有多款水樽供選購，透過減少使用即棄膠樽，從日常生活培養環保習慣，實踐綠色生活。

無印良品AIRSIDE新店｜給水站提供免費飲用水

無印良品AIRSIDE新店｜給水站提供免費飲用水

無印良品AIRSIDE新店｜COFFEE STAND自助咖啡機服務 即時研磨

另外，新店亦提供「COFFEE STAND」自助咖啡機服務，選用經過本地新鮮烘焙及專業處理的咖啡豆，以保持風味。咖啡機以自助形式提供多種冷熱咖啡飲品，即時研磨製作，口感圓渾細膩，散發堅果風味的醇郁芳香，讓你可以隨時享受愜意悠然的咖啡時刻。

無印良品AIRSIDE新店｜COFFEE STAND自助咖啡機服務

無印良品AIRSIDE新店｜COFFEE STAND自助咖啡機服務

無印良品AIRSIDE新店｜開業禮品換領優惠

為慶祝新店開業，由2023928104日，顧客凡於無印良品AIRSIDE店消費淨值滿港幣$300或以上，可獲贈AIRSIDE店限定A4黃麻手挽袋一個及無印良品官方網上商店$20購物優惠券一張。限定A4黃麻手挽袋以舊式香港街道招牌作設計靈感，重塑昔日情懷。數量有限，換完即止。

AIRSIDE店限定A4黃麻手挽袋

AIRSIDE店限定A4黃麻手挽袋

無印良品AIRSIDE店限定優惠｜橢圓形抱枕

原價：$250

優惠價：九折($225)

優惠期: 928日至1015

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無印良品AIRSIDE店限定優惠｜橢圓形抱枕 9折

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無印良品AIRSIDE店限定優惠｜PE儲物盒系列

原價：$20-$95

優惠價：八折($16-$76)

優惠期: 928日至1015

無印良品AIRSIDE店限定優惠｜PE儲物盒系列八折

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無印良品AIRSIDE (MUJI AIRSIDE)

營業時間：11:00 21:00

地址：九龍啟德協調道2AIRSIDE 4408 - 410號舖

查詢：電話 2694 9309 / 電郵 [email protected]

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