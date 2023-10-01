無印良品AIRSIDE新店開業 特設給水站/COFFEE STAND 送限定A4黃麻手挽袋

無印良品於AIRSIDE店開業，新店面積逾12,000平方呎，提供男女及童裝服飾、生活雜貨、個人護理用品以至MUJI to GO旅行用品等，更提供「給水站」飲用水服務及「COFFEE STAND」自助咖啡機等服務，涵蓋生活的每個範疇。無印良品AIRSIDE店亦提供多個限定優惠，送出限定A4黃麻手挽袋及網店$20優惠券。

無印良品 AIRSIDE 新店｜給水站提供免費飲用水 是次新店選址啟德，因近年該區人口急速增加，同時照顧區內顧客及鄰近上班人士的生活所需。新店以關顧環境為理念，設有「給水站」，提供免費飲用水供應，顧客只需要自備水樽，便能夠隨時補充水分。同時店內亦設有多款水樽供選購，透過減少使用即棄膠樽，從日常生活培養環保習慣，實踐綠色生活。

無印良品 AIRSIDE 新店｜ COFFEE STAND 自助咖啡機服務 即時研磨 另外，新店亦提供「COFFEE STAND」自助咖啡機服務，選用經過本地新鮮烘焙及專業處理的咖啡豆，以保持風味。咖啡機以自助形式提供多種冷熱咖啡飲品，即時研磨製作，口感圓渾細膩，散發堅果風味的醇郁芳香，讓你可以隨時享受愜意悠然的咖啡時刻。

無印良品AIRSIDE新店｜COFFEE STAND自助咖啡機服務

無印良品 AIRSIDE 新店｜開業禮品換領優惠 為慶祝新店開業，由2023年9月28至10月4日，顧客凡於無印良品AIRSIDE店消費淨值滿港幣$300或以上，可獲贈AIRSIDE店限定A4黃麻手挽袋一個及無印良品官方網上商店$20購物優惠券一張。限定A4黃麻手挽袋以舊式香港街道招牌作設計靈感，重塑昔日情懷。數量有限，換完即止。

AIRSIDE店限定A4黃麻手挽袋

無印良品 AIRSIDE 店限定優惠｜橢圓形抱枕 原價：$250 優惠價：九折($225) 優惠期: 9月28日至10月15日

無印良品AIRSIDE店限定優惠｜橢圓形抱枕 9折

無印良品 AIRSIDE 店限定優惠｜ PE 儲物盒系列 原價：$20-$95 優惠價：八折($16-$76) 優惠期: 9月28日至10月15日