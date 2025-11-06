無印良品apm店擴充開業 新增COFFEE STAND/自助水果沙冰/給水站 開業獨家限定優惠

無印良品(MUJI)apm店將於11月7日（星期五）以全新面貌擴充開業。新店於原址擴充，總面積逾萬平方呎，為顧客帶來更寬敞、更舒適的購物空間。店內新增MUJI Green、COFFEE STAND、自治水果沙冰、MUJI CYCLE 及給水站等商品與服務。新店開業期間還有一系列期間限定優惠，即睇以下詳情！
新店以「自然光與再生素材」為主題設計，採用天然木質家具與再生物料，並引入天幕自然光線，營造簡潔明亮的購物環境。空間以柔和燈光與木紋質感打造出溫潤氛圍，讓顧客在選物過程中感受自然與生活的平衡。
新增MUJI Green/COFFEE STAND/自助水果沙冰/給水站等區域
apm新店新增多個全新區域，包括「MUJI Green」專區，採用適合香港氣候的觀葉植物，配合易於打理的無土海綿，適合於室內栽種，輕鬆綠化生活空間；「Coffee Stand」區則新增自助精品咖啡機，提供5款不同口味的冷熱咖啡。選用香港本地烘焙咖啡豆即磨沖製，還有日本便利店大熱自助水果沙冰，包括椰子、柚子、士多啤梨和芒果4款口味。
此外，新增設的「給水站」提供免費飲用水。顧客只需自備水樽，就能夠隨時補充水分。同時亦設「MUJI CYCLE」回收箱，只需要把清理乾淨的可循環再造物料如紙張、塑膠、鋁罐、玻璃及衣物帶到店舖，並將其放置於相對應的回收箱。這些回收物品經過二次處理後，再製成生活用品，就能減少浪費資源。
開業限定折扣優惠
為慶祝店舖重新開幕，於11月7日至11月16日期間，以下商品可享無印良品 apm 店限定折扣優惠：
男裝棉質無側縫圓領短袖 T 裇( 2 件裝) 原價：$88 優惠價：$53 (六折)
精選短襪原價：$25 / $28 優惠價：$10 / 對
開業限定 MUJI app 會員專享禮遇
禮遇一：限定迷你帆布掛肩袋換領優惠
由2025年11月7至12日，MUJI app 會員凡於無印良品 apm 店消費淨值滿$300或以上，可換領限定迷你帆布掛肩袋一個。禮品每日數量有限，換完即止。
禮遇二：任何消費獲雙倍積分
於2025年11月7至9日開業首3天期間，MUJI app 會員於無印良品 apm 店作任何消費，可享雙倍積分獎賞，每消費 $1 即可獲得 2 積分，每消費 $2 即可獲得 4 積分，如此類推。
禮遇三：無印良品週間
會員專享 9 折優惠於2025年11月7至16日期間，同時舉行「無印良品週間」，MUJI app 會員於全線無印良品店舖作任何消費，即可享有額外9折優惠。
禮遇四：無印良品週間 限定磁石貼禮品
11月10至14日期間，於無印良品全線港澳實體店舖及Café&Meal MUJI消費淨值滿$300或以上，即可獲贈無印良品限定磁石貼一個。一共4款，隨機送出。數量有限，送完即止。
無印良品觀塘apm
開業日期：2025 年 11 月 7 日
營業時間：周一至日 11:00 a.m. 至 10:00 p.m.
店舖地址：觀塘觀塘道 418 號創紀之城五期 apm1 樓 1a,1b 及 1c 舖