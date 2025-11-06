無印良品apm店擴充開業 新增COFFEE STAND/自助水果沙冰/給水站 開業獨家限定優惠

無印良品(MUJI)apm店將於11月7日（星期五）以全新面貌擴充開業。新店於原址擴充，總面積逾萬平方呎，為顧客帶來更寬敞、更舒適的購物空間。店內新增MUJI Green、COFFEE STAND、自治水果沙冰、MUJI CYCLE 及給水站等商品與服務。新店開業期間還有一系列期間限定優惠，即睇以下詳情！

新店以「自然光與再生素材」為主題設計，採用天然木質家具與再生物料，並引入天幕自然光線，營造簡潔明亮的購物環境。空間以柔和燈光與木紋質感打造出溫潤氛圍，讓顧客在選物過程中感受自然與生活的平衡。

新增 MUJI Green/ COFFEE STAND / 自助水果沙冰/ 給水站 等區域

apm新店新增多個全新區域，包括「MUJI Green」專區，採用適合香港氣候的觀葉植物，配合易於打理的無土海綿，適合於室內栽種，輕鬆綠化生活空間；「Coffee Stand」區則新增自助精品咖啡機，提供5款不同口味的冷熱咖啡。選用香港本地烘焙咖啡豆即磨沖製，還有日本便利店大熱自助水果沙冰，包括椰子、柚子、士多啤梨和芒果4款口味。

此外，新增設的「給水站」提供免費飲用水。顧客只需自備水樽，就能夠隨時補充水分。同時亦設「MUJI CYCLE」回收箱，只需要把清理乾淨的可循環再造物料如紙張、塑膠、鋁罐、玻璃及衣物帶到店舖，並將其放置於相對應的回收箱。這些回收物品經過二次處理後，再製成生活用品，就能減少浪費資源。