無糖可口可樂聯乘姜濤推全新企劃 買可樂送珍藏卡/黑膠碟/姜濤見面會門票【內附詳情】

姜糖請注意！可口可樂公司今年以無糖可口可樂為主題，推出全新「無糖暢爽 無可取代」企劃，並同時伙拍人氣男團MIRROR成員姜濤及本地藝術單位，推出一系列禮遇及活動，購買可樂有機會贏取姜濤見面會門票！

今年可口可樂推出的「無糖暢爽 無可取代」企劃，邀請了人氣男團MIRROR成員姜濤合作，推出全新無糖可口可樂廣告影片及廣告歌「無可取代」，並特製了限量黑膠碟，以展現無糖可口可樂與姜濤一樣，擁有最無可取代的態度。完整版「無可取代」廣告歌現可於音樂串流平台Spotify收聽。

無糖可口可樂飲品系列更將推出「即抽即賞」活動，今期獎賞除了有無糖可口可樂®免費贈飲券及太古可口可樂香港e-Shop優惠碼外，驚喜禮品包括有姜濤「無糖暢爽 無可取代」珍藏卡一套五張、姜濤「無糖暢爽 無可取代」廣告歌黑膠碟及終極大獎姜濤「無糖暢爽 無可取代」見面會門票，送你與姜濤近距離互動機會！現凡購買可口可樂飲品系列，成為COKE+會員後並掃描產品或珍藏卡上的二維碼即可參加。

「無糖可口可樂 x 無糖暢爽 無可取代」期間限定體驗區

除了線上抽獎活動，線下活動同樣精彩！「無糖可口可樂 x 無可取代」特設期間限定體驗區，並將率先降落沙田新城市廣場，於4月1日至4月9日提供試飲及打卡體驗活動。可口可樂另外亦會於4月29日至5月7日期間，於MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭設立「無糖可口可樂 x 姜濤 無糖暢爽 無可取代」體驗活動，讓一眾粉絲邊玩、邊飲、邊打卡！

3大主題包括「熱愛係我 無可取代」、「創意係我 無可取代」及「破格係我 無可取代」體驗區，屆時除了有姜濤主題打卡位，亦有由多個無糖可口可樂®飲品砌成的巨大產品牆，以及伙拍本地特效影片創作者製作了一段沉浸式短片，讓一眾「姜糖」以不同方式捕捉偶像的酷爽魅力之餘，亦可透過不同感官體驗無糖可口可樂®帶來的無限可能性，詳情請留意可口可樂官方社交平台公布最新資訊。

除此之外，可口可樂®亦與本地藝術單位大腦出租（Brainrental）聯手合作，設計了一系列玩味十足的無糖可口可樂「創意係我 無可取代」貼紙。大腦出租「創意係我 無可取代」系列WhatsApp貼圖現可於此連結下載，以及稍後時間於體驗活動派發。