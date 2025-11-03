無限時任食松葉蟹放題優惠 2人同行人均$253.5

日式連鎖放題餐廳四季‧悅與KKday聯乘推出快閃優惠，即日起於KKday預訂即可以人均$253.5的價錢，任食無現時松葉蟹放題，包括松葉蟹鍋、燒松葉蟹腳、凍松葉蟹腳、松葉蟹茶漬飯、松葉蟹天婦羅等，還有多款新鮮刺身，即睇以下優惠詳情！
無限時松葉蟹日式放題優惠
按此預定
優惠預定日期：2025年10月31日 10:00 - 11月6日 23:59
使用日期：2025年11月1日至12月15日
優惠價︰$507/2位，平均$253.5/位（未計加一）
放題菜式：
【蟹逅四季】放題系列：蟹肉拖羅蓉最中餅、松葉蟹鍋、燒松葉蟹腳、凍松葉蟹腳、松葉蟹茶漬飯、松葉蟹天婦羅，凡惠顧「蟹逅四季」放題，每位可享用1隻 4兩鹽焗大閘蟹。
自選暖身鍋物： (自選湯底）韓式辛辣湯、海帶木魚清湯、壽喜燒湯、香濃豬骨湯。配料︰肥牛、鮮蝦、雞肉、豚肉、帆立貝、青口、蜆、旺菜、波菜、准山、葛絲、豆腐、冬菇、秋葵、蓮藕、翠玉瓜。
其他任食選擇：包括多款新鮮刺身、海膽流心忌廉餅、蟹肉忌廉餅、炸吉列蠔、比目魚西京燒、蒜蓉燒半殼元貝、煎鵝肝、吞拿魚蓉黑松露帶子、海膽醬燒赤蝦、芝士炸蝦卷、明太子雞翼、清酒、CHOYA梅酒、甜品等
四季‧悅九龍灣Manhattan Place店
地址：九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 1樓101-103號舖
營業時間：星期一至五5:30pm-9:30pm, 星期六、日及公眾假期11:30am-4:00pm，5:30pm-9:30pm