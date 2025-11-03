無限時任食松葉蟹放題優惠 2人同行人均$253.5

日式連鎖放題餐廳四季‧悅與KKday聯乘推出快閃優惠，即日起於KKday預訂即可以人均$253.5的價錢，任食無現時松葉蟹放題，包括松葉蟹鍋、燒松葉蟹腳、凍松葉蟹腳、松葉蟹茶漬飯、松葉蟹天婦羅等，還有多款新鮮刺身，即睇以下優惠詳情！