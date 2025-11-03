熱門搜尋:
生活
2025-11-03 16:00:00

無限時任食松葉蟹放題優惠 2人同行人均$253.5

無限時任食松葉蟹放題優惠 2人同行人均$253.5

無限時任食松葉蟹放題優惠 2人同行人均$253.5

日式連鎖放題餐廳四季與KKday聯乘推出快閃優惠，即日起於KKday預訂即可以人均$253.5的價錢，任食無現時松葉蟹放題，包括松葉蟹鍋、燒松葉蟹腳、凍松葉蟹腳、松葉蟹茶漬飯、松葉蟹天婦羅等，還有多款新鮮刺身，即睇以下優惠詳情！

無限時松葉蟹日式放題優惠

按此預定

優惠預定日期：20251031 10:00 - 116 23:59

使用日期：2025111日至1215

優惠價︰$507/2位，平均$253.5/位（未計加一）

放題菜式：

【蟹逅四季】放題系列：蟹肉拖羅蓉最中餅、松葉蟹鍋、燒松葉蟹腳、凍松葉蟹腳、松葉蟹茶漬飯、松葉蟹天婦羅，凡惠顧「蟹逅四季」放題，每位可享用1 4兩鹽焗大閘蟹。

自選暖身鍋物： (自選湯底）韓式辛辣湯、海帶木魚清湯、壽喜燒湯、香濃豬骨湯。配料︰肥牛、鮮蝦、雞肉、豚肉、帆立貝、青口、蜆、旺菜、波菜、准山、葛絲、豆腐、冬菇、秋葵、蓮藕、翠玉瓜。

其他任食選擇：包括多款新鮮刺身、海膽流心忌廉餅、蟹肉忌廉餅、炸吉列蠔、比目魚西京燒、蒜蓉燒半殼元貝、煎鵝肝、吞拿魚蓉黑松露帶子、海膽醬燒赤蝦、芝士炸蝦卷、明太子雞翼、清酒、CHOYA梅酒、甜品等

無限時松葉蟹日式放題優惠

四季九龍灣Manhattan Place

地址：九龍灣宏泰道23Manhattan Place 1101-103號舖

營業時間：星期一至五5:30pm-9:30pm, 星期六、日及公眾假期11:30am-4:00pm5:30pm-9:30pm

