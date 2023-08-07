無限期剪瀏海｜香港首間瀏海專門店Kumo3 hair 推「瀏海修剪計劃」$180享3次無限期修剪

相信不少女生都曾經為自己修剪瀏海，不過一次失手絕對是後患無窮。風靡日本的瀏海專門店最近來港，香港首間瀏海專門店Kumo3 hair近日推出「瀏海修剪計劃」，只需$180就有3次無限期修剪服務。

顧客可根據頭髮生長速度決定何時修剪，無論想兩個月剪一次，還是一個月剪3次都無問題。店內更有專業造型師，按照顧客的頭髮需要進行修剪，讓瀏海保持最佳長度。不要以為只有瀏海女士才能享用此服務，如果想透過瀏海修飾面型但不遮額頭，造型師一樣可以修剪八字瀏海、中分瀏海等。