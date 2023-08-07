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2023-08-07 17:30:00

無限期剪瀏海｜香港首間瀏海專門店Kumo3 hair 推「瀏海修剪計劃」$180享3次無限期修剪

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無限期剪瀏海｜香港首間瀏海專門店Kumo3 hair 推「瀏海修剪計劃」$180享3次無限期修剪

無限期剪瀏海｜香港首間瀏海專門店Kumo3 hair 推「瀏海修剪計劃」$180享3次無限期修剪

相信不少女生都曾經為自己修剪瀏海，不過一次失手絕對是後患無窮。風靡日本的瀏海專門店最近來港，香港首間瀏海專門店Kumo3 hair近日推出「瀏海修剪計劃」，只需$180就有3次無限期修剪服務。

顧客可根據頭髮生長速度決定何時修剪，無論想兩個月剪一次，還是一個月剪3次都無問題。店內更有專業造型師，按照顧客的頭髮需要進行修剪，讓瀏海保持最佳長度。不要以為只有瀏海女士才能享用此服務，如果想透過瀏海修飾面型但不遮額頭，造型師一樣可以修剪八字瀏海、中分瀏海等。

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不同瀏海造型 不同瀏海造型

Kumo3 Hair提供日系染髮造型、韓式電髮、髮質修護焗油等服務，而瀏海修剪服務，正好解決以上日韓風格帶來的瀏海過長問題，令造型效果更加持久。今次「瀏海修剪計劃」，店主直指並不是公司的盈利項目，目的旨在幫助新顧客及現有顧客可以保持最佳形象示人，不同擔心臉部與髮型不合，不用擔心因瀏海過長而導致將整個髮型重新修剪的困窘，同時讓客人多一個選擇。

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美日韓3Bangs x Color配搭

除了普通Cutting外，Kumo3 Hair髮型師們亦總結3Bangs x Color瀏海造型供客人參考，包含Face highlight、表層染和底層染，3款造型的挑染方式都各有不同。

近期流行歐美中分瀏海配搭Face highlight，分成中分瀏海後，以Face highlight的方式將兩側瀏海漂染，範圍雖小但效果卻十分顯著，推薦中分或八字瀏海的顧客嘗試添加更多色彩。而可愛感十足的眉上瀏海可嘗試表層染，為表層頭髮上色，面積看似雖大，但漂染比例佔少數，不傷髮質，且所有平瀏海都適合。韓式厚重齊瀏海是不少大額頭女生的首選瀏海，配搭底層染，將漂染髮色隱藏與深色頭髮之下，相對另外兩款更低調，若隱若現的底層染，反而成為焦點。

香港首間瀏海專門店Kumo3 hair 推「瀏海修剪計劃」$180享3次無限期修剪 中分瀏海XFace Highlight 眉上瀏海X表層染 厚重齊瀏海X底層染

Bangs care瀏海修剪計劃】

$180享用3次無限期瀏海修剪服務，平均$60/(需要預約)

推出日期：計劃由即日起開始，直至另行公佈，計劃視乎反應加推。

地址：銅鑼灣邊寧頓街17號邊寧頓商業大廈3/F (銅鑼灣站F1步行3分鐘)

電話：9810 6819（可whatsapp預約/查詢）

營業時間: 星期一至日11:00 20:00 (Last Booking 19:00)

剪瀏海 剪蔭 瀏海專門店 Kumo3 hair 八字瀏海 中分瀏海 眉上瀏海 空氣瀏海
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