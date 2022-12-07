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2022-12-07 18:41:16

煲仔飯│CHOP CHOP食神叉燒6款暖笠笠時令煲仔飯

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CHOP CHOP食神叉燒6款暖笠笠時令煲仔飯

CHOP CHOP食神叉燒6款暖笠笠時令煲仔飯

踏入12月天氣開始轉涼，令人最懷念的時令美食煲仔飯終於登場，十零廿度吃個熱辣辣的煲仔飯，那種暖笠笠的風味實在無法抗拒，難怪會成為香港人最愛的地道美食之一。

油鴨脾煲仔飯 $98 豉汁白鱔 $118 豉椒排骨飯 窩蛋碎牛煲仔飯 $98

期間限定煲仔飯即日起至2023年2月尾供應

即日起至20232月尾，炮台山CHOP CHOP食神叉燒一口氣推出款美味滋補的煲仔飯，包括油鴨脾煲仔飯(港幣$98)鹹魚馬蹄肉餅($98)淮山北菇雞臘腸  ($98)豉味排骨臘腸 ($98) 窩蛋碎牛煲仔飯 ($98) 豉汁白鱔 ($118)。另可加配北菇 (HK$8)、雞蛋 (HK$10)、潤腸 (HK$10)、臘腸(HK$10)、雞(HK$15) 排骨(HK$15)等配料，大滿足！

另外堂食亦有煲仔飯套餐選擇$98煲仔飯一款加半斤叉燒 (港幣$168) $98煲仔飯兩款加半斤叉燒 (港幣$248); 喜歡吃燒味，加埋「斬料」肯定吃得心花怒放

淮山北菇雞臘腸 $98 臘味煲仔飯 鹹魚馬蹄肉餅 $98 煲仔飯套餐

CHOP CHOP食神叉燒

香港北角宏安道18號地下3

3618 7718

Chop Chop (chopchophongkong.com)

亦可透過戶戶送（Deliveroo）、開飯喇（Openrice）及Foodpanda訂購煲仔飯

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