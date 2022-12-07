煲仔飯│CHOP CHOP食神叉燒6款暖笠笠時令煲仔飯

踏入12月天氣開始轉涼，令人最懷念的時令美食煲仔飯終於登場，十零廿度吃個熱辣辣的煲仔飯，那種暖笠笠的風味實在無法抗拒，難怪會成為香港人最愛的地道美食之一。
期間限定煲仔飯即日起至2023年2月尾供應
即日起至2023年2月尾，炮台山CHOP CHOP食神叉燒一口氣推出多款美味滋補的煲仔飯，包括油鴨脾煲仔飯(港幣$98)、鹹魚馬蹄肉餅($98)、淮山北菇雞臘腸 ($98)、豉味排骨臘腸 ($98) 、窩蛋碎牛煲仔飯 ($98) 、豉汁白鱔 ($118)等。另可加配北菇 (HK$8)、雞蛋 (HK$10)、潤腸 (HK$10)、臘腸(HK$10)、雞(HK$15)及 排骨(HK$15)等配料，大滿足！
另外堂食亦有煲仔飯套餐選擇，$98元煲仔飯一款加半斤叉燒 (港幣$168) 或 $98元煲仔飯兩款加半斤叉燒 (港幣$248); 喜歡吃燒味，加埋「斬料」肯定吃得心花怒放。
CHOP CHOP食神叉燒
香港北角宏安道18號地下3號鋪
3618 7718
Chop Chop (chopchophongkong.com)
亦可透過戶戶送（Deliveroo）、開飯喇（Openrice）及Foodpanda訂購煲仔飯