熊出沒注意！尖沙咀鐘樓旁展出 8米巨型雕塑軟糖熊+2.2米高蔚藍色軟糖熊 最啱一家大細打卡！

熊出沒注意！領賢慈善基金月中將在尖沙咀鐘樓旁，舉行大型戶外公共藝街展質「TICK TOCK, TICK TOCK」，展出知名美國熱術家WhIsBe迄今最大型、高達8米（約26呎）的巨型雕塑軟糖熊。三層樓高的雕塑結合現代軟糖熊與古代恐龍。新舊交錯，同場還有另一座背靠維港約2米高蔚藍色雕塑。展覽在今年 11月17日至明年1月1日舉行，一紅一藍雕塑結合科技元素如擴增實境（AR）及instagram濾鏡，讓市民記住每一刻甜蜜快樂時光。
街頭藝術家WhlsBe 特別設計巨型雕塑軟糖熊
「TICK TOCK, TICK TOCK」由領賢慈著基金主辦，邀請來自美國洛杉磯的街頭藝術家WhlsBe，特別為展覽設計8米（約26呎）高的雕塑軟糖熊，混合了現代軟糖熊與古恐龍的新舊交錯設計元素。雞立於尖沙咀鐘樓旁的雕塑採用的红色，是WhlsBe創作常見的標誌顏色。此外，毗鄰海濱退放置了另一座蔚藍色軟糖熊雕塑，經特殊處理的塗層表面，映照出維港波光粼粼的光影，與作品融為一體。
屏幕放映WhIsBe創作短片
WhIsBe首次把軟糖熊的牌子換成LED屏幕，並配上一個新標題「甜點部」。LED屏幕展示各式視頻，包括配合鐘樓鐘聲的倒計時器。屏幕還會放映WhIsBe為展覽創作的短片，當中軟糖熊蒞臨香港，與所有人一起創造甜美回憶。屏幕上亦展示了領實從香港市民收集到的難忘時刻，加強公共藝術與本地社群的關係。為了使參觀者進一步投入展覽，領賢特別設計了 Instagram（IG）濾鏡和擴展實境（AR）拍攝功能，好讓參觀者在跟藝術品的互動中發揮自己的創意。
Instagram（IG）濾鏡
第一款濾鏡可把軟糖熊的頭部疊放在不多於4位相中人的頭上，而另一款則為相中人添上軟糖熊耳朵的頭飾。透過 IG濾鏡，將自拍變成了一個創作歷程，並鼓勵大家參與體驗。
擴展實境（AR）拍攝功能
參觀者可透過 AR 拍攝功能來欣賞數碼版的軟糖熊，也可以帶薯數碼版的軟糖熊遊香港各個地標。還有，記得在現場尋找前蔚藍色熊腳印貼纸，因為只要掃瞄上面的二維碼，便可以發現驚喜「彩蛋」。
TICK TOCK, TICK TOCK簡介
日期：2022年11月17日至2023年1月
地點：尖沙咀鐘樓旁
主辦單位：領賢慈善基金
展品：8米（約26呎）高的雕塑軟糖熊；2.2蔚藍色軟糖熊
創作藝術家：WhIsBe
小遊戲：Instagram（IG）濾鏡、擴展實境（AR）拍攝功能、週末免費派發軟糖氣球（11月19日起四個星期，每逢周六和周日）