熊出沒注意！領賢慈善基金月中將在尖沙咀鐘樓旁，舉行大型戶外公共藝街展質「TICK TOCK, TICK TOCK」，展出知名美國熱術家WhIsBe迄今最大型、高達8米（約26呎）的巨型雕塑軟糖熊。三層樓高的雕塑結合現代軟糖熊與古代恐龍。新舊交錯，同場還有另一座背靠維港約2米高蔚藍色雕塑。展覽在今年 11月17日至明年1月1日舉行，一紅一藍雕塑結合科技元素如擴增實境（AR）及instagram濾鏡，讓市民記住每一刻甜蜜快樂時光。

街頭藝術家 WhlsBe 特別設計巨型雕塑軟糖熊

「TICK TOCK, TICK TOCK」由領賢慈著基金主辦，邀請來自美國洛杉磯的街頭藝術家WhlsBe，特別為展覽設計8米（約26呎）高的雕塑軟糖熊，混合了現代軟糖熊與古恐龍的新舊交錯設計元素。雞立於尖沙咀鐘樓旁的雕塑採用的红色，是WhlsBe創作常見的標誌顏色。此外，毗鄰海濱退放置了另一座蔚藍色軟糖熊雕塑，經特殊處理的塗層表面，映照出維港波光粼粼的光影，與作品融為一體。