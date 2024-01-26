熊本旅遊｜香港航空熊本線啟航！熊本市3大必去景點 熊本熊Fans打卡潮聖

香港人視日本為第二個鄉下，除了到東京大阪消費購物外，當然也要探索一下日本其他地區！熊本位於日本九州中部，最廣為人知的除了得意趣怪的「熊本熊」外，還有聞名世界的活火山「阿蘇山」，吸引不少旅客特意前往觀光。香港航空剛在去年12月正式開通熊本航線，繼福岡和名古屋航線後成為香港航空第七個日本航點，提供每周3班服務，大家以後前往熊本旅行更方便！ 航班資訊：

香港航空來往香港和熊本的航班詳情如下（所有時間均為當地時間）： 航線 航班號碼 起飛時間 抵達時間 運作班次 香港 – 熊本 HX686 1140 1540 周二、四、六 熊本 – 香港 HX687 1640 1945

1. 粉絲必去！熊本熊歌舞表演 「熊本熊」是熊本地區的宣傳吉祥物，相信大家日常經常都會在商品或網絡上看到他可愛的模樣！來到熊本市，必去以「熊本熊」為主題設計的熊本熊廣場，裡面除了有360度的表演舞台，「熊本熊」將在指定時段出現為遊客帶來精彩又賣力的演出，表演載歌載舞，帶動全場氣氛，尤其是小朋友睇得最開心！粉絲們一場來到潮聖，絕對不能錯過大量限定發售的熊本熊商品，如家品、文具、零食等全都精美實用，一於買走做手信！另外亦設有咖啡屋，特別選用熊本縣食材製作咖啡輕食，大家離開前不妨在此品嚐特色甜品，感受熊本物產的美味。 熊本熊廣場

地址：〒860-0908熊本市中央區手取本町8－2Tetria熊本大樓1樓

2. 熊本城歷史之旅 熊本城是日本三大名城之一，是熊本市內的地標，千百年來一直屹立見證熊本變遷，雖然在2016年熊本大地震時受到嚴重損壞，但經歷多年關閉進行修復，已回復完貌並重新開放參觀。熊本城由戰國名將加藤清正於慶長6年(1601年)動工，用上七年時間建造而成，分成多個區域，如擔任東熊本城防衛的「東竹之丸」、在江戶時代作為上級家臣屋舍的「二之丸廣場」等，在古代日本的歷史和戰爭中各展所長，發揮著自身的功能。而當中最受各地旅客歡迎的是熊本城中的天守閣，兩座一高一矮的大天守與小天守並立，銀灰色的外牆高雅而莊嚴，建築風格充滿細節，最上層的凸窗以「唐破風」為曲線裝飾，下層則用上日本名城常見的「千鳥破風」，同樣盡顯氣派。來到除了看建築，天守閣亦展示出大量有關熊本城的歷史展品，如投影介紹、建築模型等等，讓各位從多角度了解熊本歷史。



熊本城天守閣

地址：〒860-0002 熊本縣熊本市中央區本丸1-1