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生活
2024-01-26 11:46:36

熊本旅遊｜香港航空熊本線啟航！熊本市3大必去景點 熊本熊Fans打卡潮聖

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熊本旅遊｜香港航空熊本線啟航！熊本市3大必去景點 熊本熊Fans打卡潮聖

熊本旅遊｜香港航空熊本線啟航！熊本市3大必去景點 熊本熊Fans打卡潮聖

香港人視日本為第二個鄉下，除了到東京大阪消費購物外，當然也要探索一下日本其他地區！熊本位於日本九州中部，最廣為人知的除了得意趣怪的「熊本熊」外，還有聞名世界的活火山「阿蘇山」，吸引不少旅客特意前往觀光。香港航空剛在去年12月正式開通熊本航線，繼福岡和名古屋航線後成為香港航空第七個日本航點，提供每周3班服務，大家以後前往熊本旅行更方便！

航班資訊：
香港航空來往香港和熊本的航班詳情如下（所有時間均為當地時間）：

航線

航班號碼

起飛時間

抵達時間

運作班次

香港熊本

HX686

1140

1540

周二、四、六

 

熊本香港

HX687

1640

1945
熊本熊在香港航空熊本線啟航當日現身機場！

熊本熊在香港航空熊本線啟航當日現身機場！

1.粉絲必去！熊本熊歌舞表演

「熊本熊」是熊本地區的宣傳吉祥物，相信大家日常經常都會在商品或網絡上看到他可愛的模樣！來到熊本市，必去以「熊本熊」為主題設計的熊本熊廣場，裡面除了有360度的表演舞台，「熊本熊」將在指定時段出現為遊客帶來精彩又賣力的演出，表演載歌載舞，帶動全場氣氛，尤其是小朋友睇得最開心！粉絲們一場來到潮聖，絕對不能錯過大量限定發售的熊本熊商品，如家品、文具、零食等全都精美實用，一於買走做手信！另外亦設有咖啡屋，特別選用熊本縣食材製作咖啡輕食，大家離開前不妨在此品嚐特色甜品，感受熊本物產的美味。

熊本熊廣場
地址：〒860-0908熊本市中央區手取本町8－2Tetria熊本大樓1樓

熊本城 居高臨下，風景一流 門票上印有兩座天守閣的圖片
Klook.com

2.熊本城歷史之旅

熊本城是日本三大名城之一，是熊本市內的地標，千百年來一直屹立見證熊本變遷，雖然在2016年熊本大地震時受到嚴重損壞，但經歷多年關閉進行修復，已回復完貌並重新開放參觀。熊本城由戰國名將加藤清正於慶長6年(1601年)動工，用上七年時間建造而成，分成多個區域，如擔任東熊本城防衛的「東竹之丸」、在江戶時代作為上級家臣屋舍的「二之丸廣場」等，在古代日本的歷史和戰爭中各展所長，發揮著自身的功能。而當中最受各地旅客歡迎的是熊本城中的天守閣，兩座一高一矮的大天守與小天守並立，銀灰色的外牆高雅而莊嚴，建築風格充滿細節，最上層的凸窗以「唐破風」為曲線裝飾，下層則用上日本名城常見的「千鳥破風」，同樣盡顯氣派。來到除了看建築，天守閣亦展示出大量有關熊本城的歷史展品，如投影介紹、建築模型等等，讓各位從多角度了解熊本歷史。

熊本城天守閣
地址：〒860-0002 熊本縣熊本市中央區本丸1-1

熊本熊廣場

3.屋台村感受九州美食風情

如果喜歡看日劇，大概都有看過電視角色到屋台居酒屋用餐的場景，滿滿日本風情。但原來屋台餐廳是九州地區限定的風景，是當地人晚間消遣的好去處，而熊本屋台村在2022年6月才正式開幕，齊集18間主打熊本鄉土料理，或是使用熊本食材烹調的餐廳，九州人熱情好客，氣氛甚好！來到可以吃到熊本名物炸蓮藕、赤牛壽喜燒、天草大王地雞等等，更有熊本馬刺身，配襯熊本頂級天然水釀造的三得利生啤酒與熊本燒酒，整頓飯都充滿地道風情。

熊本屋台村
地址：熊本市中央區城東町2-22

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內有18間食店 熊本屋台村
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