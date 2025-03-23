熊本熊跑嘉年華回歸科學園！ 多種賽制/主題選手包/打卡位/送限定痛袋

熊本熊深受日本及香港人的歡迎，近月熊本熊主題跑再次回歸科學園，粉絲可與熊本熊一起揮灑汗水，享受運動的樂趣。比賽設不同組別，滿足參與者的需求，報名更可獲贈豐富主題選手包，指定日子前報名可額外獲限定多用途透明包。

ASICS Kumamon Run 2025 HK將於5月11日在沙田科學園舉辦！

設多種賽制/組別 ASICS Kumamon Run 2025 HK將於5月11日在沙田科學園舉辦，賽事設多種賽制及組別，滿足不同參加者的需求。當中包括，競賽類別的8km組別、體驗為主的3km組別和休閒親子樂為主的1km組別；每組各設有個人組，而3km及1km組別更分別設有孖住跑雙人組以及親子組，粉絲可按興趣及個人能力選擇適合的組別。

豐富的選手包 早鳥優惠送限定禮物 豐富的選手包同樣是比賽的另一焦點，每位選手可獲限定Kumamon主題跑手包，附有主題跑手T-shirt、毛巾、多用途鞋袋、號碼布等；完成賽事者可獲熊本熊跑2025限定完賽獎牌及電子證書，紀念及鼓勵自己的付出的努力及汗水。今屆跑手包更將香港標誌性的高樓大廈剪影加入設計之中，別具特色。在3月28日至4月1日期間報名的粉絲，可額外獲贈早鳥優惠限定禮物「Kumamon Run 2025多用途透明包」。粉絲可將透明包當作痛袋使用，展示自己的熊本熊公仔！

當日現場另設嘉年華區，粉絲可在主題打卡位拍照留念。比賽前後，亦可在精品區選購各款熊本熊主題產品。