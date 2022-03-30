熟食中心｜士美菲路熟食中心 街坊心水推介誠記沙嗲牛肉麵 酸菜魚、剁椒魚頭辣得有層次！

士美菲路熟食中心鄰近堅尼地城港鐵站出口，位置便利，所以除了是附近街坊、大學生的飯堂之外，也常常吸引到不少區外食客來搵食。日間來訪，這裏以茶餐廳快餐粉麵為主，而到了晚上則搖身一變，食物換成雞煲、水煮魚、火鍋、小炒，適合一大班人大快朵頤，氣氛好熱鬧。
街坊推介誠記沙嗲牛肉麵
問到堅尼地城有什麼平價美食推介時，不少街坊朋友都推介到熟食中心吃誠記的粉麵和西多士，指其是堅尼地城必吃的餐廳之一，形容得非常吸引。誠記是舊式茶檔，餐牌上光是粉麵已經有超過40種選擇，餸菜包括炸雞翼、炸雞扒、沙嗲牛肉、牛腩、叉燒、墨魚頭、鵝腸等等，街坊教路表示以上所有餸菜都可以自由配搭，不一定按照餐牌下單，有點兒像港式車仔麵，令三心兩意的人感到很滿足。如果初次來到，吃任何餸菜都好，都一定要選擇沙嗲牛肉，皆因湯底濃郁，香而不辣，加上足料又入味的牛肉，一定會令你吃過返尋味！另外記者私心推介墨魚頭，同樣份量多，墨魚口感爽彈，感覺新鮮。
誠記
地址：西環堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈2樓熟食中心
剁椒魚頭辣得有層次
店舖主打雞煲、水煮魚、酸菜魚和烤魚，價格合理，加上是熟食中心界少有的川菜，因此不論春夏秋冬，只要這裏有開業，晚上基本上都座無虛席，人人枱上都冒著煙。招牌貨是剁椒魚頭，廚師在巨型魚頭上面鋪滿鮮紅色的剁辣椒和蔥花，配上獨有醬油，雖然賣相看起來像地獄級的辣度，但吃起來一般人還是可以接受，而且辣得有層次，可以品嚐到魚肉的鮮味，值得一試。另外當然要吃酸菜魚，客人可按照喜好挑選魚隻的品種，有鯇魚、魽魚等可以選擇。上枱時滿滿的一大盆，打卡一流，湯底夠正宗，味道酸辣，吃的時候更可以加配肥牛和其他的火鍋料，非常豐富。
同興巴蜀烤魚
地址：西環堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈2樓熟食中心
啤酒火焰雞煲
雞煲製作時候用上大量香料，令人聞到香味已經食指大動，三五知己齊齊圍爐享用特別溫馨，所以雞煲經常都會在大排檔的餐牌上·出現。而在士美菲路的這一間雞煲，就絕對不簡單，據說雞煲使用古法秘製，辣度可以自由選擇，上枱的時候就會由店員加入啤酒即場烹煮，頓時火光熊熊，一定要影相！味道方面，雞肉肉質厚實，香辣惹味，亦有啤酒香，很有風味。
雞煲
地址：西環堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈2樓熟食中心