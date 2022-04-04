熟食中心｜​​愛秩序灣街市尋找秘製煲仔飯 帆立貝配料全港獨家！西灣河熟食中心食正宗打冷

談起筲箕灣和西灣河一帶的美食，除了東大街和太安樓之外，其實兩者附近也有熟食中心，內裏的餐廳以客飯小菜為主，大多都水準不錯。這次為各位精選了幾間在熟食中心內的特色小店，有款式新穎的香噴噴煲仔飯，也有口味正宗的潮州打冷，大家不妨參考一下。
筲箕灣荔茸肉碎煲仔飯
香港向來不乏吃煲仔飯的老字號，不過這次我們專程來到筲箕灣愛秩序灣街市，推介的這間紹華小廚就絕對是非一般的煲仔飯！小店在2010年開業，餐牌以中菜小炒、火鍋雞煲和煲仔飯為主，其中煲仔飯方面有近三十款，菜色配搭應有盡有。當中更有不少配搭新奇的組合，例如豉汁帆立貝象拔蚌飯、荔茸肉碎飯、蟲草花滑雞飯、疆土羊肉飯等等，全港大概只此一家。推介荔茸肉碎飯，據說店家在煮煲仔飯時特意加入豬油，上枱時飯粒散發陣陣焦香，加上煲仔飯表面的大量惹味肉碎，和兩大球用新鮮芋頭製成的芋球，配以特製煲仔飯甜豉油，很有驚喜！另外豉汁帆立貝象拔蚌飯坊間都絕無僅有，一煲有兩大隻帆立貝，鮮味彈牙，不錯。
紹華小廚
地址：筲箕灣愛秩序灣道15號愛秩序灣街市暨綜合服務大樓CF3號舖
正宗打冷飯店
在西灣河區內想吃潮州打冷的話，住附近的街坊不少都首選利興，潮州滷水鵝、韮菜豬紅、潮式凍魚、凍花蟹、蠔餅、蠔仔粥等等口味都很正宗。必食推介滷水鵝片，陳年滷水汁甘甜醇厚，鵝片份量合理，肉質幼嫩入味，是每枱客人必點的菜式。另外煎蠔餅做法亦不同坊間大排檔，按潮式香煎製法，蛋皮外脆內香軟，蠔肉粒粒肥美飽滿，沾上魚露，風味甚佳。
利興海鮮飯店
地址：西灣河太安街12號西灣河市政大廈熟食中心地下2號舖
必食西檸鮮墨餅
最後當然不少得每個熟食中心會有的經典海鮮小炒！大興海鮮飯店開業多年，以真材實料和生猛海鮮成功吸客，疫情之前的週末總是坐滿一枱枱食客，非常熱鬧。炸大腸、西檸鮮墨餅、白飯魚煎蛋都是招牌菜式，其中最心水推介西檸鮮墨餅，用墨魚滑炸成的墨餅，伴上西檸汁，酸甜開胃之餘更能提鮮，值得一試。
大興海鮮飯店
地址：西灣河太安街12號西灣河市政大廈地下熟食中心C1號舖