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生活
2025-04-08 12:15:00

熬夜養肝茶｜桂圓紅棗茶等5款舒緩不適 打工仔OL必飲

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健康養生｜常熬夜易傷身！5款舒緩熬夜不適花茶 打工仔日常必飲！

健康養生｜常熬夜易傷身！5款舒緩熬夜不適花茶 打工仔日常必飲！

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通宵熬夜對身體帶來壞影響，不但會有頭痛、作嘔等不適，還會口臭、長暗瘡、皮膚老化等，建議以日常食療改善相關問題。以下就教大家製作桂圓紅棗茶、桑葚玉竹茶及枸杞薏米茶等5款舒緩熬夜不適的花茶，特別推薦需要經常熬夜的學生或上班一族在日常飲用。

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熬夜花茶｜菊花決明子茶 

不少人熬夜後都有上火熱氣、長暗瘡、口臭等問題，嚴重還會感到肝火盛，彷彿內臟都在燃燒一樣，這時候便可以飲用具有清熱作用的菊花決明子茶，對於袪火散熱特別有幫助。

菊花決明子茶材料：菊花5g／決明子10g／金銀花2g／枸杞3g

菊花決明子茶做法

1.所有食材洗淨後放入杯中。

2.倒入滾水冚蓋焗10分鐘即可。

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菊花和決明子具有去除熱氣的功效。 只要放進茶壺或水壺中浸泡即可。 市面上還有調配好的茶包，可以直接用來沖泡。

熬夜花茶｜桑葚玫瑰花茶 

熬夜後皮膚容易變得暗沉粗糙、失去光澤，而桑葚和玫瑰就具有美容養顏及抗衰老的功效，有助去除因毒素積聚而產生的黑色素，改善因熬夜而變差的皮膚，而且桑葚玫瑰花茶的成分不寒不燥，在一年四季亦適合飲用，建議可以在工作時代替一般飲料飲用。

桑葚玫瑰花茶材料：茯苓10g／桑葚10g／百合5g／玫瑰花3朵 

桑葚玫瑰花茶做法

1.將所有食材倒入壺中，然後加入清水。

2.以中小火煲滾即可飲用。

經常熬夜不但會出現暗瘡，還會令皮膚變得蠟黃暗啞。 桑葚和玫瑰都具有美白養顏，改善皮膚的功效。 市面上還有調配好的茶包，可以直接用來沖泡。

熬夜花茶｜桑葚玉竹茶 

現代人生活忙碌，經常會因為工作或學業而熬夜，因而會影響情緒，甚至會積聚壓力，建議可以飲用具有益氣安神功效的桑葚玉竹茶來改善情況，不但可以令情緒變得平靜，還可以改善壓力問題，腸臟亦因而變得健康。

桑葚玉竹茶材料：桑葚6g／玉竹2g／蓮子4g／紅棗2顆 

桑葚玉竹茶做法

1.蓮子提前煮好去除苦味。

2.用暖水將玉竹及桑葚洗乾淨，然後將所有食材一起放入杯中。

3.倒入滾水冚蓋焗15分鐘即可。

家有養生壺的話，可以直接放入食材煲煮。 可以用黃精和枸杞取代蓮子，加強清熱解毒的功效。 建議可以將煮好的花茶放入水壺中帶回學校或公司飲用。

熬夜花茶｜桂圓紅棗茶 

經常熬夜會令身體變得越來越虛弱，氣色亦會因此變差，如果本身屬於體寒或體弱人士，更會因為熬夜而影響經期及令手腳經常出現冰冷的狀況，建議可以飲用溫和的桂圓紅棗茶，不但可以幫助身體行氣活血，還可以改善氣色，令整個人看起來更有精神。

桂圓紅棗茶材料：桂圓8顆／玫瑰5朵／紅棗4顆／枸杞10顆／冰糖 適量

桂圓紅棗茶做法

1.桂圓及紅棗去核放入水壺中。

2.加入500毫升清水，以大火煮滾後再加入玫瑰和枸杞。

3.轉小火再煮10分鐘，最後加入適量冰糖即可。

桂圓紅棗茶對暖身和暖胃特別有幫助。 同樣可以直接放入養生壺中煮滾後飲用。 特別適合手腳冰冷及月經不適人士飲用。

熬夜花茶｜枸杞薏米茶 

熬夜不但太容易令毒素在身體積聚，濕氣亦無法排解，因而經常會有濕氣重的狀態，全身無力、腳沉沉、疲倦等狀況亦會伴隨而來，因此建議飲用具有去濕功效的枸杞薏米茶，除了可以幫助去除身體的濕氣外，對改善睡眠狀況亦有一定的幫助，特別適合經常下雨的春夏季飲用。

枸杞薏米茶材料：薏米200g／枸杞10g／紅棗3顆／冰糖 適量

枸杞薏米茶做法

1.將薏米放入平底鑊，以不加油的狀態用小火翻炒，直至炒出薏米香即可關火。

2.將紅棗對半切開，然後和枸杞及炒好的薏米放入水壺中。

3. 倒入滾水冚蓋焗10分鐘，最後加入適量冰糖攪拌至溶化即可。

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薏米具有去濕的功效。 身體濕氣特別重時建議多飲用。 炒熟後的薏米去濕效果更佳。

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