熱爆小紅書+Instagram 盤點6大IKEA人氣家品 甜甜圈燈/收納畫框

不少人都會將家中角落悉心佈置，變成專屬自己的打卡位。而IKEA家品向來都深受歡迎，以下為大家介紹近期於小紅書及Instagram大熱的6大IKEA家居好物，包括超人氣的甜甜圈燈，以及收納必備的畫框。

IKEA 人氣家品｜ VARMBLIXT LED 座檯燈 / 壁燈 (HKD $499.9) VARMBLIXT LED座檯燈有「甜甜圈燈」和「貝果燈」兩個可愛綽號，因為擺在家中有種美式復古的氛圍，暖橘色調作為夜燈也別有氣氛，美觀實用而受到一眾家居布置達人於網上大力推薦。在多個國家的IKEA都是長期熱賣款，一上架便會被搶購一空，可見其魅力！

IKEA 人氣家品｜ RÅSKOG 活動几 (HKD $329.9) RÅSKOG活動几曾推出多款限定顏色，令一眾IKEA「粉絲」少女心爆發，引起搶購熱潮。除了長青黑白色之外，更有黃色款可供選擇，立即使家中添上活力的氣氛。

IKEA 人氣家品｜ DYVLINGE 旋轉扶手椅 (HKD $1,299) 擁有綠色和黑色兩款，時尚大膽的色彩，於許多時尚達人的貼文和影片中也找到它的身影。DYVLINGE旋轉扶手椅設計成低矮的框架、豐厚的座椅和靠背，以及穩固的五條腿底座，坐得舒適又安心。

IKEA 人氣家品｜ BAGGBODA 角几 (HKD $499.9) IKEA 80週年Nytillverkad系列中的BAGGBODA角几，其經典簡約的外觀不僅引人注目，同時也兼顧了實用性，圓弧框架搭配雙層桌面的設計，廣受小紅書和Instagram用戶推薦，因其可以根據個人喜好和居家風格放置在家中不同空間，如床頭櫃、陽台的植物架。

IKEA 人氣家品｜ SANNAHED 畫框 (HKD $69.9) 網上熱議的畫框改造，正是使用IKEA SANNAHED畫框，網友們發揮無限創意，將它改造為陳列架，並在小紅書等社群平台上引起熱話，透過簡易的改造即可化身為心愛收藏品的收納神器。

IKEA 人氣家品｜ SVARTBJÖRK 裝飾用凸面鏡 (HKD $299.9) 有留意開家局佈置，都會發現不少人會在家裡牆壁掛上了SVARTBJÖRK裝飾用凸面鏡。透過凸面反光鏡令空間有放大，而且更可以添上個人喜愛的顏色和配飾，點綴房間角落。