熱血聯乘｜Lush x ONE PIECE海賊王限定系列 惡魔果實汽泡彈/草帽泡泡浴芭/多用途風呂巾 鐵粉必入

日本人氣動畫《ONE PIECE》海賊王今年踏入25周年，Lush嵐舒破天荒與《ONE PIECE》合作，於明日(2月24日)推出限定聯乘系列「LUSH x ONE PIECE」。系列受主角路飛的名句「我有一種要冒險的感覺」啟發，推出汽泡彈、泡泡浴芭及多用途風呂巾，各位粉絲不要錯過這個熱血聯乘系列！

Lush x ONE PIECE海賊王限定系列

在《ONE PIECE》故事中，角色只要咬一口惡魔果實就能獲得不可思議的魔法力量，系列中4款汽泡彈，就正正以這些惡魔果實為靈感，包括橡膠果實汽泡彈及花花果實汽泡彈；路飛的草帽更化身成為泡泡浴芭，具有象徵性又實用！可重用多用途風呂巾以草帽海賊團旗幟設計，可以掛在家中裝飾，又或者用來包裹產品，而且是由百分百回收膠瓶製成，非常環保。

Lush x ONE PIECE海賊王限定系列

Lush x ONE PIECE 海賊王限定系列｜橡膠果實汽泡彈 惡魔果實是出現在海賊王國度裡的神秘果實， 主角路飛進食橡膠果實後，四肢就能如橡膠般伸展。Lush將這惡魔果實化身成汽泡彈，迷人的黯黑色彩象徵路飛的「霸氣」，神秘耀眼的紫色漩渦，釋放出富魄力的黑加侖子、印蒿油與甜橙油調合出怡人的香氣。

Lush x ONE PIECE 海賊王限定系列｜人人果實汽泡彈 草帽海賊團中的船醫東尼東尼．索柏，是一隻藍鼻子、喜歡棉花糖的可愛馴鹿，因吃了人人果實而獲得任意切換人獸形態的特殊能力，並用於保護他的朋友。蘑菇造型的人人果實汽泡彈可分成兩部分使用，結合使用時會釋出閃爍奢華的紅白色彩，充滿果香的佛手柑精油、香甜的零陵香精萃與可可精萃，營造出棉花糖般的氣息。

Lush x ONE PIECE 海賊王限定系列｜燒燒果實汽泡彈 路飛的哥哥艾斯咬下燒燒惡魔果實後，獲得創造、控制並改變火焰形態的特殊能力。將燒燒果實汽泡彈放進水中，如同艾斯的招牌火焰攻擊，伴隨爆炸糖的噼啪聲在柑橘香氣的浴水釋放。辛香的胡蘆巴與香甜的西西里紅橘交織出溫暖氣息，感受路飛與艾斯温暖的兄弟情誼。

Lush x ONE PIECE 海賊王限定系列｜花花果實汽泡彈 草帽海賊團中的考古學家妮歌．魯賓年幼時進食花花果實，從而獲得身體能像花一樣綻放的特殊能力。花花果實汽泡彈的粉紅泡沫，蘊含天竺葵精油、玫瑰精萃與茉莉花精萃交織的香韻，讓浴室綻放馥郁誘人的花香。

Lush x ONE PIECE 海賊王限定系列｜草帽泡泡浴芭 立志成為海賊王的路飛，帶著象徵他的草帽一次又一次掦帆起航，泡泡浴芭的豐盈泡沫，滿載香柏木精油、西西里紅橘精油與安息香樹脂，洋溢著溫暖辛香的甜蜜氣息。