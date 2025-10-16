燒烤場推介｜精選香港5間戶外燒烤場 吊蝦/喂山羊/唱K/打麻雀/掟飛鏢

天文台預測本周日（19日）至下周一（20日）期間，市區氣溫將驟降9度，周一清晨最低只有24度，為今年入秋後最低溫。隨著天氣轉涼，戶外燒烤成為不少人周末消閒首選。以下為大家精選了5間各具特色的戶外BBQ場，不但可以燒烤，還可以吊蝦、喂山羊、唱K和打麻雀等活動，一次過滿足食玩樂，即睇下文詳情！

入秋 燒烤場推介｜ 富來休間農莊（元朗） 位於元朗、佔地約十萬平方呎，是親子家庭熱門的戶外樂園。場內設有泡泡水池、水上滑梯及波波池，適合小朋友放電；亦能體驗釣蝦、釣魚（$50起）及撈金魚等活動。另外可到山羊區餵飼小羊，只需＄20即可獲得一扎牧草親手餵飼。農莊提供任食BBQ，最低收費$178起，包含基本燒烤食材，氣氛輕鬆寫意。 富來休間農莊（元朗）地址 元朗錦田水尾村 電話：62730538

入秋 燒烤場推介｜西貢海灣會燒烤大王（ Beach BBQ King) 佔地25,000平方呎、擁無敵海景的BBQ場，距離西貢市中心僅約10分鐘車程。藍天綠地映襯海景，猶如置身世外桃源。提供任食燒烤套餐，包括多款肉類及蔬菜，成人價＄238起、兒童半價。若想升級可選海鮮套餐（四人份），包含鱸魚或烏頭、海蝦、青口或大蜆、扇貝或帶子及美國生蠔，人均約＄225。另設即燒乳豬服務，需提前預訂。 海灣會燒烤大王（Beach BBQ King)地址 西貢大網仔路沙下村9號地舖 電話：27920683

入秋 燒烤 場 推介｜ 隱世山莊（元朗） 隱身於元朗、前身為「大旗嶺燒烤樂園」，環境雅緻、燈飾溫馨。提供任食燒烤，每位成人＄179起，最低消費可燒足4小時。場內配有多部冷風機及獨立冷氣房（另收費），同時設有卡拉OK、麻雀枱及飛鏢機，邊燒邊玩氣氛滿分，非常適合朋友聚會或家庭派對。 隱世山莊（元朗）地址 元朗鳳麒路大旗嶺村148號 電話：24777317

入秋 燒烤 場 推介｜大欖繁星燒烤場（ TLC BBQ ，屯門） 佔地逾萬平方呎，提供港式燒烤、海鮮燒烤及串燒兩款套餐選擇。可選全日任食或分時段燒烤，全日任食可品嚐逾40款食材。包括特色海鮮如大頭蝦、大連活鮑、北海道大扇貝等。成人價＄178起（公眾假期＄228起）。泊車收費合理：時段$30，全日$50。 大欖繁星燒烤場地址 屯門大欖涌村385地段 電話：26131811

入秋 燒烤 場 推介｜ 大美督嘉年華燒烤 BBQ Party （大埔） 位於大埔自然環境保護區，環境依山傍海、景色怡人，佔地達40萬平方呎。場內設有6米高充氣滑梯、兒童遊樂區及大型停車場，是親子家庭的首選。另外也是寵物友好場地，允許主人們帶愛寵一齊入場玩樂。公眾假期前夕及假日期間可享4小時任食體驗，提供超過50款燒烤食物。網上預約成人最平$198起，特定日子按日期另有收費，建議提前於官網登記。 大美督嘉年華燒烤BBQ Party地址 大埔汀角路17-29地段136-148號地舖 電話：98026611