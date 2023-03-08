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2023-03-08 16:18:57

燒肉放題2023｜上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ四大優惠！生日全單85折/和牛放題下午茶半價/$100優惠券折扣

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燒肉放題2023｜上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ四大優惠！生日全單85折/和牛放題下午茶半價/$100優惠券折扣

燒肉放題2023｜上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ四大優惠！生日全單85折/和牛放題下午茶半價/$100優惠券折扣

一眾喜歡燒肉放題的食肉獸要注意了！位於銅鑼灣時代廣場，在日本及台灣均設有分店的過江龍燒肉店「上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ」，由3月20日至5月31日推出4大優惠，讓大家可以吃盡A4級別或以上的黑毛和牛，而且不少珍稀和牛部位都食得到！

4大優惠食盡A4級薩黑毛和牛

上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ自設牧場一條龍式養殖黑毛和牛，當中更有多款市面罕見的珍稀和牛部位都吃得到，餐廳為了回饋香港市民的支持，將於3月20日至5月31日推出4大優惠，讓大家以優惠價吃過夠本！

上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ推燒肉狂賞祭連環推出四大優惠，食盡A4級別或以上鹿兒島自家牧場飼養薩摩牛！

上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ推燒肉狂賞祭連環推出四大優惠，食盡A4級別或以上鹿兒島自家牧場飼養薩摩牛！

優惠1：生日月份薩摩牛放題套餐全單85折

生日的壽星，只要於惠顧前一日訂座時列明享用「生日85折優惠」，並訂座3位以上的「薩摩牛饗宴套餐」，即可享85折優惠！

優惠2：下午茶和牛放題套餐第二位半價

逢星期一至五下午3pm – 5pm 入座，惠顧「澳洲和牛燒肉套餐」及「薩摩牛饗宴套餐」，第二位同行食客即可享半價優惠！

*優惠不適用於公眾假期。

優惠3：免費會專享$39鹿兒島薩摩牛西冷和牛

大家只需要免費登記入會，惠顧任何放題套餐，即可以$39享用原價$198的鹿兒島薩摩牛西冷和牛！

每位食客只限加配一客，數量有限，售完即止。（登記成為會員

優惠4：信用卡簽賬 高達$100優惠券折扣

於星期一至五5pm後，及星期六、日及公眾假期11:30am後使用AEON信用卡簽賬滿$350即減$25、滿$500即減$50！另外簽賬滿$100即可獲優惠券一張，優惠券折扣金額更高達$100！*

 

上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ自設牧場一條龍式養殖黑毛和牛，當中更有多款市面罕見的珍稀和牛部位供食客細味品嚐。 燒肉放題2023｜上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ四大優惠！生日全單85折/和牛放題下午茶半價/$100優惠券折扣 **以上優惠不可同時使用，每張賬單只可享用一個優惠。 以經濟實際為原則的你，就可以選擇包含86款食品的經典燒肉派對套餐！厚度十足又肉質彈牙的「鑽石紋牛五花」，由廚師用纖細的刀功仔細將胸腹肉切成網狀，讓你可以一口便吃到鮮嫩的肉汁，配上生菜包一同食用，一口一個特別豪邁暢快！ 主打提供自家牧場飼養的鹿兒島A4及以上薩摩牛肉，包含170款食品，讓你嚐盡日本黑毛和牛的滋味！必食推介「薩摩牛生拌牛肉」、「薩摩牛涮涮燒」、「薩摩牛里肌脊」，從生到熟、從油脂分布到厚薄不一的口感，讓你完完全全品味薩摩牛的滋味！ 熱愛澳洲和牛及美國牛肉的朋友，點選澳洲和牛燒肉套餐就最適合不過了！130款食品當中，有多款味道濃郁的澳洲和牛，還有肉質爽嫩的牛舌及原塊牛扒，讓你烤出香脆可口的牛肉，品嚐牛肉濃香的美味！

原文刊登於 Yahoo Food

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