燒肉放題2023｜上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ四大優惠！生日全單85折/和牛放題下午茶半價/$100優惠券折扣

一眾喜歡燒肉放題的食肉獸要注意了！位於銅鑼灣時代廣場，在日本及台灣均設有分店的過江龍燒肉店「上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ」，由3月20日至5月31日推出4大優惠，讓大家可以吃盡A4級別或以上的黑毛和牛，而且不少珍稀和牛部位都食得到！
4大優惠食盡A4級薩黑毛和牛
上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ自設牧場一條龍式養殖黑毛和牛，當中更有多款市面罕見的珍稀和牛部位都吃得到，餐廳為了回饋香港市民的支持，將於3月20日至5月31日推出4大優惠，讓大家以優惠價吃過夠本！
優惠1：生日月份薩摩牛放題套餐全單85折
生日的壽星，只要於惠顧前一日訂座時列明享用「生日85折優惠」，並訂座3位以上的「薩摩牛饗宴套餐」，即可享85折優惠！
優惠2：下午茶和牛放題套餐第二位半價
逢星期一至五下午3pm – 5pm 入座，惠顧「澳洲和牛燒肉套餐」及「薩摩牛饗宴套餐」，第二位同行食客即可享半價優惠！
*優惠不適用於公眾假期。
優惠3：免費會專享$39鹿兒島薩摩牛西冷和牛
大家只需要免費登記入會，惠顧任何放題套餐，即可以$39享用原價$198的鹿兒島薩摩牛西冷和牛！
每位食客只限加配一客，數量有限，售完即止。（登記成為會員）
優惠4：信用卡簽賬 高達$100優惠券折扣
於星期一至五5pm後，及星期六、日及公眾假期11:30am後使用AEON信用卡簽賬滿$350即減$25、滿$500即減$50！另外簽賬滿$100即可獲優惠券一張，優惠券折扣金額更高達$100！*
原文刊登於 Yahoo Food