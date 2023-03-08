燒肉放題2023｜上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ四大優惠！生日全單85折/和牛放題下午茶半價/$100優惠券折扣

一眾喜歡燒肉放題的食肉獸要注意了！位於銅鑼灣時代廣場，在日本及台灣均設有分店的過江龍燒肉店「上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ」，由3月20日至5月31日推出4大優惠，讓大家可以吃盡A4級別或以上的黑毛和牛，而且不少珍稀和牛部位都食得到！

4大優惠食盡A4級薩黑毛和牛

上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ自設牧場一條龍式養殖黑毛和牛，當中更有多款市面罕見的珍稀和牛部位都吃得到，餐廳為了回饋香港市民的支持，將於3月20日至5月31日推出4大優惠，讓大家以優惠價吃過夠本！