燒肉火鍋放題優惠｜5間高CP值人氣聚會餐廳 牛肌腹火鍋＄174起/6折和牛套餐/任食日本黑毛和牛

飯聚如果想滿足一大班朋友的口味，首選當然是食燒肉或打火鍋！最近有5間CP值高的燒肉火鍋放題，牛肉火鍋套餐低至人均$174起，非常划算，即睇內文了解詳請！

任食選項包括：澳洲和牛M5 牛肩卷、安格斯牛小排、手切封門柳、安格斯一口牛肉粒、私房鴨血、第二市場真滷牛肉飯、台灣直送漿類及丸子、各款台灣特色小吃、自助放題區 (超過20款配料)

晚市極上和牛吃到飽套餐 - 120分鐘：

最新限時6折優惠，每位只需HK$314起 (原價:HK$524)，就可以享用120分鐘台灣火鍋吃到飽，盡享極上和牛，更有多間分店可供預約！

星期六、日及公眾假期，每位只需HK$184（原價：HK$228）。

8折優惠即享霜降黑豚肉 x 星級牛肌腹任食90分鐘放題，逢星期一至星期五，每位只需HK$174（原價：HK$218）。

【人均$174起】牛摩火鍋放題 (90分鐘晚市)｜8折優惠｜適用於多間分店

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【75折優惠】香江花月｜養生美顏火鍋

香江拼尊貴美顏火鍋自選四人晚餐75折！只需HK$1,488起（原價：HK$1,988）平均每均只需HK$372，就食到牛肉、豬肉及海鮮等火鍋配料砌成的華人塔以及6款優質配料。

另更有斐沙圈半價優惠！只需HK$694（原價：HK$1,388）品嚐齊集不同款色海鮮，當中提供鮑魚、帶子、鮮蟹及其他極品高級牛肉及豬肉，為味蕾帶來奢華滿足感！

華人塔尊貴美顏火鍋自選四人晚餐：

華人塔 + 自選1款養生美顏鍋底 + 6款優質配料 + 贈送指定飲品及甜品

華人塔：牛肉、豬肉、海鮮

湯底 (4選1)：日本牛乳鍋 、美顏花膠雞鍋 、四川麻辣鴛鴦鍋 、芫茜皮蛋鍋

火鍋配料 (15選6)：中山脆鯇淨腩、午餐肉、粟米餃、冬菇薺菜餃、梅花豬肉片、脆口金沙青、自製韭菜餃、南乳墨魚丸、椰芋墨魚丸、芝士豆腐、碧綠萵筍、炸支竹、蘿蔔件、白菜仔、娃娃菜 、雞脾菇

飲品：金菊雪梨水

甜品：杞子桂花糕

立即預訂：請按此