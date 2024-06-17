燒肉火鍋放題優惠｜5間高CP值人氣聚會餐廳 牛肌腹火鍋＄174起/6折和牛套餐/任食日本黑毛和牛

飯聚如果想滿足一大班朋友的口味，首選當然是食燒肉或打火鍋！最近有5間CP值高的燒肉火鍋放題，牛肉火鍋套餐低至人均$174起，非常划算，即睇內文了解詳請！
【6折優惠】牛大人台灣火鍋｜全港多間分店可預約
最新限時6折優惠，每位只需HK$314起 (原價:HK$524)，就可以享用120分鐘台灣火鍋吃到飽，盡享極上和牛，更有多間分店可供預約！
晚市極上和牛吃到飽套餐 - 120分鐘：
任食選項包括：澳洲和牛M5 牛肩卷、安格斯牛小排、手切封門柳、安格斯一口牛肉粒、私房鴨血、第二市場真滷牛肉飯、台灣直送漿類及丸子、各款台灣特色小吃、自助放題區 (超過20款配料)
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【人均$174起】牛摩火鍋放題 (90分鐘晚市)｜8折優惠｜適用於多間分店
8折優惠即享霜降黑豚肉 x 星級牛肌腹任食90分鐘放題，逢星期一至星期五，每位只需HK$174（原價：HK$218）。
星期六、日及公眾假期，每位只需HK$184（原價：HK$228）。
霜降黑豚肉 x 星級牛肌腹任食 ‧ 90分鐘放題：
任食選項包括:霜降黑豚肉 / 星級牛肌腹 / 豚肉 / 雞肉 / 溫泉蛋 / 牛摩飯 / 溫泉蛋牛摩飯 連自助放題區 (超過30款配料)
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【75折優惠】香江花月｜養生美顏火鍋
香江拼尊貴美顏火鍋自選四人晚餐75折！只需HK$1,488起（原價：HK$1,988）平均每均只需HK$372，就食到牛肉、豬肉及海鮮等火鍋配料砌成的華人塔以及6款優質配料。
另更有斐沙圈半價優惠！只需HK$694（原價：HK$1,388）品嚐齊集不同款色海鮮，當中提供鮑魚、帶子、鮮蟹及其他極品高級牛肉及豬肉，為味蕾帶來奢華滿足感！
華人塔尊貴美顏火鍋自選四人晚餐：
華人塔 + 自選1款養生美顏鍋底 + 6款優質配料 + 贈送指定飲品及甜品
華人塔：牛肉、豬肉、海鮮
湯底 (4選1)：日本牛乳鍋 、美顏花膠雞鍋 、四川麻辣鴛鴦鍋 、芫茜皮蛋鍋
火鍋配料 (15選6)：中山脆鯇淨腩、午餐肉、粟米餃、冬菇薺菜餃、梅花豬肉片、脆口金沙青、自製韭菜餃、南乳墨魚丸、椰芋墨魚丸、芝士豆腐、碧綠萵筍、炸支竹、蘿蔔件、白菜仔、娃娃菜 、雞脾菇
飲品：金菊雪梨水
甜品：杞子桂花糕
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【91折優惠】和牛燒肉一郎・和牛燒肉放題｜100分鐘任食等80款食材
每位只需HK$288起 (原價: HK$317)，即可任食80款精選食材，包括多款特選牛肉，更可無限暢飲酒精飲品！
100分鐘特選牛燒肉放題肉類：
澳洲特選牛肉4款、美國特選牛肉2款、美國嚴選牛肉4款、日本豚肉2款、豚肉5款、雞肉6款
海鮮9款、名物8款、野菜11款其他29款
食材及配料：一郎料理、壽司、飯、汁、麵
自助沙律吧、飲品及甜品
酒類放題：梅酒、清酒、啤酒
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【9折優惠】安平燒肉｜台灣燒肉吃到飽
每位只需HK$365起（原價：HK$405），即享120分鐘台灣燒肉吃到飽！更享M5級和牛！
M5和牛餐：
牛14款、 雞 6款、 豬 6款、海鮮14款、 小食10款
其他超過40款：包括蔬菜、湯品、飯、汁、自助沙律吧、飲品及甜品
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