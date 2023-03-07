燒鵝推介2023〡內地女遊客買燒鵝過關被沒收？海關室獨食燒鵝！另附5間必食燒鵝推介

日前一位內地女遊客來港旅行，離港之際在甘牌燒鵝購買多款燒味回內地當手信給父母享用，當中包括一隻燒鵝、一隻白切雞及一斤叉燒。豈料因燒鵝太大隻，只能以手提形式拿著。但當在深圳機場入境時，被海關指出不能攜帶生熟家禽及肉製品入境，故要求沒收。最後該名女遊客聲言不想浪費食物，希望能當場吃掉燒鵝，最後海關帶她至海關辦公室，自己獨自食燒鵝，一度成為網上熱話。同時亦令人想起N年前開始流行的飛機燒鵝！

飛機燒鵝成遊客手信

皮脆肉嫩的燒鵝，一向深受港人及遊客歡迎。新鮮即切且啖啖肉香，絕對是佐飯佳品。吸引不少遊客吃畢後，都想會再購買整隻燒鵝帶回家當手信，給身邊的親友品嚐。故此燒鵝名店鏞記在早年以「飛天燒鵝」作賣點，將燒鵝以拉鏈袋形式包裝並置於禮盒當中，好讓旅客購買當手信。昔日除了在機場買到之外，位於灣仔的甘牌燒鵝同樣也有提供「飛機鵝」，正正就是這次內地女遊客購買的地點，即使要價$600/隻，一樣有價有市。

內地女遊客在小紅書寫上被沒將燒鵝的經歷。（圖：小紅書）

鏞記早年推出飛天燒鵝供遊客購買。（圖：鏞記酒家Facebook）

必食燒鵝推介

1. 鏞記酒家：燒鵝名店始祖

開業逾80年的鏞記，作為燒鵝始祖，出品自然有保證。其主打的正宗炭燒黑鬃鵝，選用來自廣東的黑鬃鵝，並家傳秘方醃製，以保持肉質嫩滑，並於炭爐以活炭火烤製燒鵝，令其帶出皮香肉嫩的口感。當燒鵝送到客人席前才會淋上秘製的燒鵝汁，其味道特別香濃且富有鵝油香氣，佐飯一流。

鏞記酒家

地址：中環威靈頓街32-40號（地圖按此）

電話：2522 1624

營業時間：11:00-23:00

正宗炭燒黑鬃鵝$430/半隻、$260/例牌

鏞酒酒家早年曾裝潢，走向年輕化，吸引年青顧客。

2. 甘牌燒鵝：鏞記第三代自立門戶！米芝蓮一星燒鵝

位於灣仔的甘牌燒鵝，長期是人氣排隊名店。皆因由鏞記酒家的第三代自立門戶，自2015年開業後多年來得到米芝蓮一星的加持至今，人氣一時無兩，威水到在海外如曼谷也設有分店。標榜以家傳秘方炮製燒鵝，份外皮脆肉嫩。不少明星如發哥也是坐上客，亦是這次內地女遊客購買飛機鵝的地點。

甘牌燒鵝

地址：灣仔軒尼詩道226號寶華商業中心地舖（地圖按此）

電話：5408 7740

營業時間：11:30-21:30

甘牌燒鵝$300/半隻（圖：openrice）

連續多年榮獲米芝蓮一星推介。（圖：小紅書）

3. 一樂燒鵝：米芝蓮一星燒鵝！必食燒鵝髀

若然被鏞記金碧輝煌的門口令你有所卻步，不妨來到一樂燒鵝，普通茶記的裝潢格局，或許令人吃得更自在。同樣於2015年開始獲得米芝蓮一星加持至今，主打的燒鵝同樣備受大眾歡迎，每到飯市均水泄不通。燒鵝帶有濃厚的鵝油香氣且肉質鬆軟，不少人更為求口感，必食啖啖肉的燒鵝髀，配上白飯或瀨粉！

一樂燒鵝

地址：中環士丹利街34-38號地舖（地圖按此）

電話：2524 3882

營業時間：（星期一至六）10:00-20:30

一樂燒鵝得到米芝蓮一星的加持。（圖：小紅書）

鵝髀瀨粉$118。（圖：小紅書）

4. 天鴻燒鵝：米芝蓮必比登推介！每日限量供應

雖然天鴻燒鵝遠在元朗，但開業已20多年，不少區外人都會特意前往支持，全因靠口碑得到人氣！近年更得到米芝蓮必比登的推介，話題十足。標榜選用來自佛山養殖場的黑鬃鵝炮製燒鵝，肉質細嫩且外皮香脆！按時段分批醃製及烤製，故此每日均是限量發售，想食就要早點前往！

天鴻燒鵝

地址：元朗建業街88號仁義大廈地下D舖（地圖按此）

電話：2474 8849

營業時間：11:00-13:00、16:00-20:00

燒鵝瀨粉$56/碗。（圖：openrice）

燒鵝$548/全隻、$288/半隻。（圖：openrice）

天鴻燒鵝是元朗的街坊名店。（圖：openrice）

5.波記燒臘粉麵店：米芝蓮必比登推登！50年老店必食燒鵝瀨粉

連續多年得到米芝蓮必比登推介的波記燒臘粉麵店，多年來一直是西環的人氣燒味名店。主打的燒鵝以黑鬃鵝炮製，醃過夜後再進行風乾，故此燒鵝肉質嫩滑且外皮酥脆，深受歡迎。除了斬料外，燒鵝瀨粉亦是名物之一，每碗約有6至8塊鵝肉，肉汁豐富且色澤飽滿，充滿鵝油香。

波記燒臘粉麵店

地址：西環石塘咀皇后大道西425號P舖地舖（地圖按此）

電話：從缺

營業時間：（星期一至六）11:30-19:30、（公眾假期）11:30-18:00

燒鵝$165/例牌。（圖：openrice）

燒鵝瀨粉$38/碗。（圖：openrice）

燒鵝髀瀨粉$102/碗。（圖：openrice）

波記燒臘粉麵店是西環人氣燒味店。（圖：openrice）