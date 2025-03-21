燕麥麥皮點揀？即食麥皮適合配沙律/做早餐 燕麥糠95%水溶性膳食纖維

不少人都有早餐吃燕麥的習慣，但市面上有多款和多個種類的燕麥產品，選擇時令人煩惱不已。以下就為大家進行6款常見燕麥產品的大比拼，大家不妨按自己的需要，選擇最適合自己的燕麥產品吧！ 健康早餐｜傳統燕麥 傳統燕麥屬快熟燕麥和即食麥皮的前身，由原麥脫殼後壓片製成，由於不做多餘的加工，因此可以保留大部份的營養價值，例如膳食纖維、鐵質等，而且麥香濃郁，飽腹感亦較高。不過其烹飪時間較久，如果想煮得軟糯順滑的話，便需要煮10分鐘，因此最適合用來製作現時減肥必食的隔夜燕麥。

健康早餐｜快熟燕麥片 香港人生活節奏急速，若果可以節省時間的話便會盡量節省時間，因此不少人都會選擇吃快熟燕麥片。快熟燕麥在傳統燕麥的基礎上經深度加工處理，從而加快烹飪時間，通常水滾後煮2至3分鐘即可食用，口感比較軟糯順滑，適合繁忙的時候食用。不過由於經過加工，營養價值就低於傳統燕麥，若追求營養價值的話，便不太建議選擇快熟燕麥片。 健康早餐｜即食麥皮 在市面上最常見的麥皮可說是即食麥皮，但其實即食燕皮與快熟燕麥片亦有些不同，比起快熟燕麥片再作更深度的加工處理，即使不用沖泡也可以直接食用，適合用來配搭沙律、甜品等，亦可以直接用熱水沖泡，不用烹調，比起快熟燕麥片更節省時間。但受到深度的加工處理，不少營養價值已受到破壞，因此建議偶爾食用，想更健康的話還是要選擇其他燕麥。