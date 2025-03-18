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生活
2025-03-18 17:00:00

爆旋陀螺期間限定Cafe 聯乘茶飲店1011 SIPTEA推限定特色美食！茶飲/蛋糕/旋轉多士

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爆旋陀螺期間限定Cafe 聯乘茶飲店1011 SIPTEA推限定特色美食！茶飲/蛋糕/旋轉多士

爆旋陀螺期間限定Cafe 聯乘茶飲店1011 SIPTEA推限定特色美食！茶飲/蛋糕/旋轉多士

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日本動畫《爆旋陀螺》是不少90後和00後的集體回憶！新派茶飲店1011 SIPTEA 將於3月至 6 月期間，於旺角創興INCUBASE Arena及尖沙咀 iSQUARE開設期間限定動漫Cafe，帶來9款獨家餐飲系列，結合4代動畫中的經典元素，粉絲必試！

爆旋陀螺限定特色美食

爆旋陀螺期間限定Cafe

兩間限定Cafe 將以《爆旋陀螺》為主題重新裝潢，從牆壁上的巨型壁畫到特色布置，都讓人置身於動畫世界中。旺角創興 Incubase Arena 店內將展出 10 幅漫畫珍藏手繪及 4 代共 80 多枚珍藏陀螺，粉絲們一定要來打卡潮聖！店內更會舉行爆旋陀螺競技巡迴賽，兩間限定Cafe 都將提供專業的爆旋陀螺戰鬥設備，讓大小朋友都能夠親身體驗動畫中的刺激比賽。

爆旋陀螺競技巡迴賽
旺角創興 INCUBASE Arena 場次：3 月 22 及 23 日
ISQUARE 場次：5 月 3 日（13歲或以上單場）至 4 日（12歲或以上單場）

報名方式： 
參實者可透過Google表單報名參加比賽

比賽要求：
參賽者需在比賽當天於主題 Cafe 消費餐飲，並準備一個裝有3個爆旋陀螺的儲存盒，並附上3個【Beyblade Burst X官方印章】以參加比賽。

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爆旋陀螺競技巡迴賽 爆旋陀螺競技巡迴賽 爆旋陀螺競技巡迴賽

限定特色美食

今次限定Cafe 將有2款爆旋陀螺蛋糕($88)，將《爆旋陀螺X》及《鋼鐵戰魂陀螺》動畫中的經典對戰場景重現。而爆旋陀螺X盲盒曲奇套裝($58)更是必買產品，曲奇上有爆旋陀螺圖案，每盒有三塊隨機款式，賣相精緻！鹹食方面，則有蒜香牛油旋轉多士($28)、翔龍神劍芝士肉醬薯條($58)、勝利武神炸物($58)、烈風天馬漢堡($58)、暴風青龍熱狗($58)等，相信各位粉絲一看名字就會記起動畫的經典陀螺。

【爆旋陀螺】 X 1011 SIPTEA 期間限定動漫 Cafe︰

第一階段
日期︰3月17日－3月30日
地點︰INCUBASE Arena 旺角創興廣場地庫B2

第二階段
日期：4月11日－6月2日
地點︰尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場3樓304號
飲品站：（只提供飲品）

尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場7樓
新界荃灣楊屋道18號荃新天地2期1樓121號英皇戲院
馬鞍山鞍祿街18號MOSTown新港城中心(4期)2樓英皇戲院

烈風天馬漢堡 （HK$58) 勝利武神炸物 （HK$58) 爆旋陀螺X 蛋糕 （HK$88) 鋼鐵戰魂陀螺蛋糕 （HK$88)

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