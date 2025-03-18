爆旋陀螺期間限定Cafe 聯乘茶飲店1011 SIPTEA推限定特色美食！茶飲/蛋糕/旋轉多士

日本動畫《爆旋陀螺》是不少90後和00後的集體回憶！新派茶飲店1011 SIPTEA 將於3月至 6 月期間，於旺角創興INCUBASE Arena及尖沙咀 iSQUARE開設期間限定動漫Cafe，帶來9款獨家餐飲系列，結合4代動畫中的經典元素，粉絲必試！

爆旋陀螺期間限定Cafe

兩間限定Cafe 將以《爆旋陀螺》為主題重新裝潢，從牆壁上的巨型壁畫到特色布置，都讓人置身於動畫世界中。旺角創興 Incubase Arena 店內將展出 10 幅漫畫珍藏手繪及 4 代共 80 多枚珍藏陀螺，粉絲們一定要來打卡潮聖！店內更會舉行爆旋陀螺競技巡迴賽，兩間限定Cafe 都將提供專業的爆旋陀螺戰鬥設備，讓大小朋友都能夠親身體驗動畫中的刺激比賽。



爆旋陀螺競技巡迴賽

旺角創興 INCUBASE Arena 場次：3 月 22 及 23 日

ISQUARE 場次：5 月 3 日（13歲或以上單場）至 4 日（12歲或以上單場）

報名方式：

參實者可透過Google表單報名參加比賽

比賽要求：

參賽者需在比賽當天於主題 Cafe 消費餐飲，並準備一個裝有3個爆旋陀螺的儲存盒，並附上3個【Beyblade Burst X官方印章】以參加比賽。