爆買喪玩必去！超大型「香港GO嘉年華2022」登陸亞博爆搶盡$1筍貨 狂玩親子運動遊戲

$1必搶筍貨 「香港GO嘉年華2022」由今日起至 11 月 28 日會一連四日於亞洲國際博覽館 2號展館（AsiaWorld Expo Hall 2）舉行，今年場館場內逾有400個攤位，場內數十個參展攤位推岀多款低至一元起「破抵價」購物優惠，包括原價$338，現售$1來自牛勢健康農場食品的日本A5宮崎和牛西冷，原價$338；現售$1的仲升貿易有限公司之I am Chef 無激素香辣翼鎚以及無激素蜜糖雞中翼，原價$98；現售$1的麗豐國際（香港）保健品Essential Oil，原價$109；現售$1的Just kidding FOOD ART增高寶，原價$370和$460；現售$1的Enjoy 365 Ltd之濾掛套裝和台灣烘焙精品咖啡套裝，原價$120；現售$1的Fujifilm Hong Kong Limited Hydro Ag+銀離子酒精消毒抗菌濕紙巾100張專用瓶+補充裝，原價$120；現售$1金輪機鑄製品有限公司之1:43模型──巴士模型Bus等多款產品，現場的參展商贊助的禮品包豐富，大小生活用品包羅萬有，可謂衣食住行樣樣有。

特建 6大 香港 旅遊著名主題景點 超級吸睛 除了勁多優質筍貨外，場內更特別建造仿如網紅街的大型主題館，以及香港6大旅遊著名主題景點，各專區均設多項娛樂消閒及旅遊活動元素等。同場亦會舉辦以不同地區景點主題貫穿的「GO旅行玩樂嘉年華」，場內有不同香港重點景點，包括「旺角女人街」、「太子花園街」、「黃大仙」、「沙田」、「銅鑼灣」、「大嶼山」等，此外，今年亦讓市民走進台灣7大景點觀光打咭、遊走夜市購買手信特產，以及大玩多款有獎遊戲，為參觀人士帶來有趣好玩的新體驗，打造一個與眾不同、別樹一格的大型購物嘉年華。