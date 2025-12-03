爭鮮聯乘葬送的芙莉蓮 限定主題店登場！必搶6款限定角色匙扣+寶箱怪收納袋

爭鮮壽司聯乘日本人氣動漫《葬送的芙莉蓮》活動正式於12月展開，適逢《葬送的芙莉蓮》第二季動畫即將上線，12月8日至1月31日期間，太子主題店、一系列期間限定聯乘商品正式登場！各位粉絲記得不要錯過帶走限定聯乘產品的機會，即睇詳情！

日本人氣動漫《葬送的芙莉蓮》，講述千年精靈魔法使芙莉蓮結束與勇者欣梅爾等人討伐魔王的冒險後再度踏上旅程，故事探討生命意義熱血戰鬥，其細膩情感及經典情節成為不少動漫迷心中的「人生動漫」。

限定 4 大角色鑰匙扣 +2 款隱藏版登場

芙莉蓮與夥伴們強勢登陸爭鮮！爭鮮是次獨家打造限定聯乘紀念品，首推4款主角聯乘鑰匙扣，包括芙莉蓮、費倫、修塔爾克與欣梅爾，以Q版造型登場，手捧各種壽司，非常可愛！

除了4款常規款外，鑰匙扣更設有2款特別隱藏版，分別為佩戴「蒼月草」花環的芙莉蓮與欣梅爾！鑰匙扣款式將以隨機形式發放，於迴轉店或外帶店消費每滿$100，即可加$18換購1個。