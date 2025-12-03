爭鮮聯乘葬送的芙莉蓮 限定主題店登場！必搶6款限定角色匙扣+寶箱怪收納袋

爭鮮壽司聯乘日本人氣動漫《葬送的芙莉蓮》活動正式於12月展開，適逢《葬送的芙莉蓮》第二季動畫即將上線，12月8日至1月31日期間，太子主題店、一系列期間限定聯乘商品正式登場！各位粉絲記得不要錯過帶走限定聯乘產品的機會，即睇詳情！
日本人氣動漫《葬送的芙莉蓮》，講述千年精靈魔法使芙莉蓮結束與勇者欣梅爾等人討伐魔王的冒險後再度踏上旅程，故事探討生命意義熱血戰鬥，其細膩情感及經典情節成為不少動漫迷心中的「人生動漫」。
限定4大角色鑰匙扣+2款隱藏版登場
芙莉蓮與夥伴們強勢登陸爭鮮！爭鮮是次獨家打造限定聯乘紀念品，首推4款主角聯乘鑰匙扣，包括芙莉蓮、費倫、修塔爾克與欣梅爾，以Q版造型登場，手捧各種壽司，非常可愛！
除了4款常規款外，鑰匙扣更設有2款特別隱藏版，分別為佩戴「蒼月草」花環的芙莉蓮與欣梅爾！鑰匙扣款式將以隨機形式發放，於迴轉店或外帶店消費每滿$100，即可加$18換購1個。
必入手寶箱怪收納袋
超經典的寶箱怪來襲！總是假裝成寶箱、張口就咬人的魔物——寶箱怪同樣來到爭鮮，化身成可愛精美的萬用收納袋。收納袋外表保留標誌寶箱造型，拉開拉鍊即見「利牙怪嘴」，收納袋更附有可愛的芙莉蓮。顧客於迴轉店消費滿$100，即可以優惠價$68換購，重溫芙莉蓮被「吃掉」的搞怪名場面！
聯乘商品換購日期：2025年12月8日至2026年1月31日
太子始創主題店化身魔法世界
除了聯乘產品，爭鮮更在太子始創分店設《葬送的芙莉蓮》聯乘主題店。12月8日起，主題店將變身場景打卡聖地，以極具心思的裝飾重現多個經典名場面，包括有大型主題牆、特色餐桌佈置，門口更豎立1:1比例芙莉蓮人形立牌，讓粉絲盡情打卡，親身感受《葬送的芙莉蓮》的世界！