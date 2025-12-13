爱恋没经验 打开恋爱脑的脑袋 今天重新学会爱！

现在到底是什么年代？科技发展迅速，但恋爱相关议题却依然是难以公开讨论的话题！在缺乏资源的情况下，要怎么知道自己是不是「恋爱脑」，还是从来没有学会恋爱？从小到大在学校学了各种文化、历史、数学、科学…，可是为什么？为什么像恋爱这样的人生大事，却从来没有人教过？为什么一接近crush就脸红心跳？为什么恋爱总是一时甜蜜，一时又让人心情烦躁？努力寻找理想对象，就算是恋爱脑，忠于浪漫又有何不可？？？

展览第一步，先自行测试「恋爱脑指数」！参加者需填写表格，选出自己认为重要的维持关系元素，并为自己的恋爱脑指数评分。接着，前往「隐性症状检测区」进行进一步分析。这里有12条灵魂拷问，既然是进一步分析，问题当然相当犀利，但请记住，这是属于自己的诊疗，一定要诚实回答！

当然可以！在这里不仅要勇敢说出来，更要在「恋爱脑诊疗室」的六个互动展区中，为各种「患者」厘清爱恋是怎么一回事！

到了这一步，相信大家对自己的恋爱脑严重程度已经有了基本认识。接下来，进入「认识爱情阅读区」。现今爱情种类多样，很容易在朋辈影响下迷失爱情真正的模样。因此，除了及时意识自己是否陷入恋爱脑，也需要参考良好范例，了解恋爱应有的模样！这里收集了上千本与恋爱相关的书籍，从实用教学到心理学应用应有尽有。暂时放下脸红心跳，读一本好书，或许能让你从另一个角度收获美好的爱情。

忘了错爱 别忘了怎么爱

爱情的模样千百种，唯有让自己感觉舒适的，才能算得上是一段好关系。当认识了自己恋爱脑的上头程度，又从书中学习了各种恋爱秘诀，努力摸索，一定会收获甜甜的爱情，今次在香港的行程，就到「好关系概念店」了解最让自己舒服的关系概念。在这喧嚣的都市中，不妨在这里寻找一片宁静的空间，好好思考关系中的千百种选择吧。



【恋爱脑诊聊室】展览 (参观展览毋须预约)

日期：由即日起至2025年12月31日

时间：星期一至五 上午9时至下午6时，星期六上午9时至下午1时

地点：湾仔修顿中心8楼 家计会赛马会青Zone活动及资源馆（ARC）